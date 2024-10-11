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Профицит внешней торговли РФ товарами в сентябре снизился на 18,7 процента
Профицит внешней торговли РФ товарами в сентябре снизился на 18,7 процента - 11.10.2024, ПРАЙМ
Профицит внешней торговли РФ товарами в сентябре снизился на 18,7 процента
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в сентябре снизилось на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 12,6 миллиарда... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T16:17+0300
2024-10-11T16:17+0300
2024-10-11T16:17+0300
экономика
торговля
профицит внешней торговли
экономика рф
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в сентябре снизилось на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 12,6 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ. "Профицит баланса внешней торговли товарами составил 12,6 миллиарда долларов США, увеличившись относительно уточненного показателя августа 2024 года главным образом за счет роста физических объемов вывоза товаров", - сообщает ЦБ. По данным ЦБ, положительное сальдо внешней торговли России товарами в сентябре 2023 года составляло 15,5 миллиарда долларов.
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торговля, профицит внешней торговли, экономика рф
Экономика, торговля, профицит внешней торговли, экономика РФ
Профицит внешней торговли РФ товарами в сентябре снизился на 18,7 процента
ЦБ: профицит внешней торговли товарами в сентябре упал на 18,7%, до $12,6 млрд
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в сентябре снизилось на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 12,6 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ.
"Профицит баланса внешней торговли товарами составил 12,6 миллиарда долларов США, увеличившись относительно уточненного показателя августа 2024 года главным образом за счет роста физических объемов вывоза товаров", - сообщает ЦБ.
По данным ЦБ, положительное сальдо внешней торговли России товарами в сентябре 2023 года составляло 15,5 миллиарда долларов.
ВТО сообщила о восстановлении мировой торговли товарами