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ЦБ зафиксировал рост денежной базы России
ЦБ зафиксировал рост денежной базы России - 11.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост денежной базы России
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 4 октября увеличилась до 18,348 триллиона рублей с 18,3 триллиона на 27 сентября, сообщил Банк России. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T11:22+0300
2024-10-11T11:22+0300
2024-10-11T11:23+0300
банк россии
денежная база
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 4 октября увеличилась до 18,348 триллиона рублей с 18,3 триллиона на 27 сентября, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 48,1 миллиарда рублей, или на 0,26%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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денежная база
Банк России, денежная база
ЦБ зафиксировал рост денежной базы России
ЦБ: денежная база России в узком определении увеличилась на 0,26%
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 4 октября увеличилась до 18,348 триллиона рублей с 18,3 триллиона на 27 сентября, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 48,1 миллиарда рублей, или на 0,26%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.