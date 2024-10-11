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ФАС усилила контроль за ценами на АЗС "Сургутнефтегаза" и "Татнефти"
ФАС усилила контроль за ценами на АЗС "Сургутнефтегаза" и "Татнефти" - 11.10.2024, ПРАЙМ
ФАС усилила контроль за ценами на АЗС "Сургутнефтегаза" и "Татнефти"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усиливает контроль за топливными ценами на автозаправках "Сургутнефтегаза" и "Татнефти", компаниям необходимо... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T19:15+0300
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усиливает контроль за топливными ценами на автозаправках "Сургутнефтегаза" и "Татнефти", компаниям необходимо обеспечить предложение топлива во всех сегментах рынка, в том числе на бирже, сообщило ведомство. "Служба усиливает контроль за ценами на АЗС "Сургутнефтегаза" и "Татнефти", чтобы в случае необходимости принимать меры по недопущению роста розничных цен выше уровня инфляции. Это касается марок бензина Аи-92, Аи-95 и дизтоплива. Компаниям необходимо принять меры по удовлетворению имеющегося спроса и обеспечения надлежащего предложения на моторное топливо во всех сегментах рынка, в том числе на биржевых торгах", - говорится в сообщении. Ведомство также осуществляет контроль остальных нефтяных компаний на топливном рынке, добавили в ФАС. В июле Тверское УФАС России выдавало предупреждение ООО "СО "Тверьнефтепродукт", дочерней компании "Сургутнефтегаза", из-за разных цен на АЗС в зависимости от наличия рядом конкурентов. В августе компания исполнила предупреждение. Ведомство тогда уточняло, что после устранения нарушений в 60% случаев стоимость бензина стала ниже, чем была до выдачи предупреждения.
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россия, фас рф, цены на бензин, азс, сургутнефтегаз, татнефть
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, цены на бензин, АЗС, Сургутнефтегаз, Татнефть
ФАС усилила контроль за ценами на АЗС "Сургутнефтегаза" и "Татнефти"
ФАС усилила контроль за ценами на бензин на АЗС "Сургутнефтегаза" и "Татнефти"
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усиливает контроль за топливными ценами на автозаправках "Сургутнефтегаза" и "Татнефти", компаниям необходимо обеспечить предложение топлива во всех сегментах рынка, в том числе на бирже, сообщило ведомство.
"Служба усиливает контроль за ценами на АЗС "Сургутнефтегаза" и "Татнефти", чтобы в случае необходимости принимать меры по недопущению роста розничных цен выше уровня инфляции. Это касается марок бензина Аи-92, Аи-95 и дизтоплива. Компаниям необходимо принять меры по удовлетворению имеющегося спроса и обеспечения надлежащего предложения на моторное топливо во всех сегментах рынка, в том числе на биржевых торгах", - говорится в сообщении.
Ведомство также осуществляет контроль остальных нефтяных компаний на топливном рынке, добавили в ФАС.
В июле Тверское УФАС России выдавало предупреждение ООО "СО "Тверьнефтепродукт", дочерней компании "Сургутнефтегаза", из-за разных цен на АЗС в зависимости от наличия рядом конкурентов. В августе компания исполнила предупреждение. Ведомство тогда уточняло, что после устранения нарушений в 60% случаев стоимость бензина стала ниже, чем была до выдачи предупреждения.
Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,15 процента