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СМИ: Нацбанк Украины "зашагал" к "дерусификации" копейки - 11.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Нацбанк Украины "зашагал" к "дерусификации" копейки
СМИ: Нацбанк Украины "зашагал" к "дерусификации" копейки - 11.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: Нацбанк Украины "зашагал" к "дерусификации" копейки
Нацбанк Украины подал в Верховную раду законопроект о переименовании монет национальной валюты из копеек в "шаги", сообщило в пятницу издание "Украинские... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T12:53+0300
2024-10-11T12:53+0300
экономика
украина
нацбанк
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Нацбанк Украины подал в Верховную раду законопроект о переименовании монет национальной валюты из копеек в "шаги", сообщило в пятницу издание "Украинские новости". Украинская национальная валюта гривна делится на сто копеек. "Нацбанк упорно "шагает" к так называемой "дерусификации" копейки. Регулятор подал пакет законопроектов об изменении названия разменной монеты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинских новостей". По данным издания, Нацбанк запросил скорейшего рассмотрения документов парламентом. В начале сентября украинские СМИ сообщили, что национальный банк Украины предлагает заменить название наименьшей денежной единицы в стране с копейки на "шаг", что потребует изменения в законодательстве. Глава Нацбанка Андрей Пышный тогда намекнул, что реформа проводится в рамках так называемой дерусификации, проводимой на Украине.
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украина, нацбанк
Экономика, УКРАИНА, Нацбанк
12:53 11.10.2024
 
СМИ: Нацбанк Украины "зашагал" к "дерусификации" копейки

Нацбанк Украины подал в Раду законопроект о переименовании копеек в "шаги"

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Нацбанк Украины подал в Верховную раду законопроект о переименовании монет национальной валюты из копеек в "шаги", сообщило в пятницу издание "Украинские новости".
Украинская национальная валюта гривна делится на сто копеек.
"Нацбанк упорно "шагает" к так называемой "дерусификации" копейки. Регулятор подал пакет законопроектов об изменении названия разменной монеты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинских новостей".
По данным издания, Нацбанк запросил скорейшего рассмотрения документов парламентом.
В начале сентября украинские СМИ сообщили, что национальный банк Украины предлагает заменить название наименьшей денежной единицы в стране с копейки на "шаг", что потребует изменения в законодательстве. Глава Нацбанка Андрей Пышный тогда намекнул, что реформа проводится в рамках так называемой дерусификации, проводимой на Украине.
 
ЭкономикаУКРАИНАНацбанк
 
 
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