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Крупнейшее на Украине предприятие по добыче титана перешло в частные руки
Крупнейшее на Украине предприятие по добыче титана перешло в частные руки - 11.10.2024, ПРАЙМ
Крупнейшее на Украине предприятие по добыче титана перешло в частные руки
Крупнейшее на Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд - "Объединенную горно-химическую компанию", продали компании "Цемин... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T21:46+0300
2024-10-11T21:46+0300
2024-10-11T21:46+0300
экономика
украина
титан
добыча титана
продажа бизнеса
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Крупнейшее на Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд - "Объединенную горно-химическую компанию", продали компании "Цемин Украина", владельцем которой является азербайджанский бизнесмен Насиб Хасанов, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. По данным из открытых источников, компания "Цемин Украина", принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову, стала единственным участником аукциона по приватизации предприятия "Объединенная горно-химическая компания", в состав которого входят Вольногорский горно-металлургический комбинат в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области. "Правительство сегодня приняло решение о продаже государственного пакета акций ОГХК ("Объединенной горно-химической компании")... Победитель аукциона предложил около 4 миллиардов гривен (97 миллионов долларов)", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Согласно утвержденным условиям продажи, покупатель обязан сохранить основные виды деятельности предприятия, инвестировать в техническое переоборудование и модернизацию не менее 400 миллионов гривен (9,7 миллиона долларов), а также оплатить долги по заработной плате и перед бюджетом, погасить просроченную кредиторскую задолженность.
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украина, титан, добыча титана, продажа бизнеса
Экономика, УКРАИНА, титан, добыча титана, продажа бизнеса
Крупнейшее на Украине предприятие по добыче титана перешло в частные руки
Шмыгаль: крупнейшее на Украине предприятие по добыче титана ушло в частные руки
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Крупнейшее на Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд - "Объединенную горно-химическую компанию", продали компании "Цемин Украина", владельцем которой является азербайджанский бизнесмен Насиб Хасанов, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
По данным из открытых источников, компания "Цемин Украина", принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову, стала единственным участником аукциона по приватизации предприятия "Объединенная горно-химическая компания", в состав которого входят Вольногорский горно-металлургический комбинат в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области.
"Правительство сегодня приняло решение о продаже государственного пакета акций ОГХК ("Объединенной горно-химической компании")... Победитель аукциона предложил около 4 миллиардов гривен (97 миллионов долларов)", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Согласно утвержденным условиям продажи, покупатель обязан сохранить основные виды деятельности предприятия, инвестировать в техническое переоборудование и модернизацию не менее 400 миллионов гривен (9,7 миллиона долларов), а также оплатить долги по заработной плате и перед бюджетом, погасить просроченную кредиторскую задолженность.
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