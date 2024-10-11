https://1prime.ru/20241011/vino-852139884.html

Минпромторг предложил ввести долю российского вина для общепита и торговли

Минпромторг предложил ввести долю российского вина для общепита и торговли - 11.10.2024, ПРАЙМ

Минпромторг предложил ввести долю российского вина для общепита и торговли

Минпромторг РФ предложил ввести с 1 марта 2025 года обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также торговых залах магазинов в... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T22:31+0300

2024-10-11T22:31+0300

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил ввести с 1 марта 2025 года обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также торговых залах магазинов в 20% от общего количества вин, говорится в проекте закона на официальном сайте раскрытия правовой информации. "При оказании услуг общественного питания организации общественного питания обязаны указать в меню и (или) винной карте (карте вин) минимальную долю наименований вин, игристых вин, крепленых (ликерных) вин российского происхождения (произведенных на территории Российской Федерации), составляющую 20% от общего количества наименований вин в таком меню и (или) винной карте (карте вин)", - говорится в документе. Кроме того, при осуществлении розничной торговли минимальная доля отечественных вин в торговых залах должна будет составлять 20%. В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект разработан для повышения конкурентоспособности ‎и продвижения среди потребителей российских вин. "Необходимость разработки и принятия законопроекта обусловлена тем, что на данный момент российские потребители имеют ограниченные возможности ознакомиться с продукцией отечественных производителей, поскольку в объектах общественного питания доминируют иностранные бренды", - отмечается в документе.

https://1prime.ru/20240922/vino-851703889.html

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россия, минпромторг, российское вино, ресторанный бизнес, торговля