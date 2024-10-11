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В ВТБ объяснили, почему сейчас выгодны рублевые вклады - 11.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241011/vklady-852139410.html
В ВТБ объяснили, почему сейчас выгодны рублевые вклады
В ВТБ объяснили, почему сейчас выгодны рублевые вклады - 11.10.2024, ПРАЙМ
В ВТБ объяснили, почему сейчас выгодны рублевые вклады
Рублевый банковский вклад сейчас выигрывает по сравнению с вложениями в доллар за счет высокой ставки по депозитам - чтобы инвестиции в доллар стали выгоднее,... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T21:52+0300
2024-10-11T21:52+0300
экономика
россия
втб
банковские вклады
рубль
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Рублевый банковский вклад сейчас выигрывает по сравнению с вложениями в доллар за счет высокой ставки по депозитам - чтобы инвестиции в доллар стали выгоднее, рубль должен снизиться на 20% на горизонте одного года, а это маловероятно, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Согласно беседе Пьянова с ведущим программы в эфире телеканала "Россия 24", на данный момент с учетом повышенной конкуренции банков за реальные средства физических лиц и безбарьерного перевода в размере 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами, клиенты банков могут получить ставку больше 20%, положив деньги на рублевый вклад. "Нужно задать вопрос, принимая решение сейчас, ожидаю ли я на горизонте вклада, годового например, ослабления рубля на 20% или не ожидаю, или это маловероятно. И если ответ маловероятно, то есть это, по сути, доллар за 120 рублей на горизонте года, то тогда экономически должен выигрывать вклад. Вот я отвечаю на этот вопрос, я считаю маловероятным обесценение рубля на горизонте год на 20%", - сказал топ-менеджер ВТБ.
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россия, втб, банковские вклады, рубль
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, банковские вклады, рубль
21:52 11.10.2024
 
В ВТБ объяснили, почему сейчас выгодны рублевые вклады

Пьянов: рублевые вклады сейчас выгодны, ставка компенсирует снижение курса рубля

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Рублевый банковский вклад сейчас выигрывает по сравнению с вложениями в доллар за счет высокой ставки по депозитам - чтобы инвестиции в доллар стали выгоднее, рубль должен снизиться на 20% на горизонте одного года, а это маловероятно, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Согласно беседе Пьянова с ведущим программы в эфире телеканала "Россия 24", на данный момент с учетом повышенной конкуренции банков за реальные средства физических лиц и безбарьерного перевода в размере 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами, клиенты банков могут получить ставку больше 20%, положив деньги на рублевый вклад.
"Нужно задать вопрос, принимая решение сейчас, ожидаю ли я на горизонте вклада, годового например, ослабления рубля на 20% или не ожидаю, или это маловероятно. И если ответ маловероятно, то есть это, по сути, доллар за 120 рублей на горизонте года, то тогда экономически должен выигрывать вклад. Вот я отвечаю на этот вопрос, я считаю маловероятным обесценение рубля на горизонте год на 20%", - сказал топ-менеджер ВТБ.
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