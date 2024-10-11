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Назван объем заказа, который даст промышленности ВСМ в Санкт-Петербург

Назван объем заказа, который даст промышленности ВСМ в Санкт-Петербург - 11.10.2024, ПРАЙМ

Назван объем заказа, который даст промышленности ВСМ в Санкт-Петербург

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург даст заказ промышленности на 500 миллиардов рублей и задействует с учетом | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T15:08+0300

2024-10-11T15:08+0300

2024-10-11T15:08+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – ПРАЙМ. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург даст заказ промышленности на 500 миллиардов рублей и задействует с учетом производств в проекте 240 тысяч человек, сообщил гендиректор концессионера трассы "ВСМ Две столицы" Олег Тони. Он, выступая на XХII общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России", рассказывал о проекте строительства такой трассы между Москвой и Санкт-Петербургом и показывал презентацию. В частности, он показал и назвал, какое влияние окажет запуск ВСМ на этом участке на всю страну. "Заказ на нашу промышленность упадет в размере половина триллиона рублей. Это колоссальные возможности по развитию инновационных и новых технологий. Это просто толчок, рывок под такие объемы взять и сделать у себя на предприятии все, что необходимо. Это относится к самому проекту как в стройке, но это также относится и к производству подвижного состава", - сказал Тони в пятницу. По его словам, непосредственно для строительства трассы планируется задействовать 12 тысяч единиц техники и 40 тысяч человек. Подобную цифру по планируемому количеству занятых РИА Новости видело в сентябре текущего года в материалах РЖД. Там было указано, что почти 39 тысяч человек потребуется в среднем ежегодно для строительства ВСМ. "То есть это такая мини-производственная армия. Эти люди будут получать стабильный доход. Если говорить о предприятиях, это больше 200 тысяч человек. Совокупно в процессе строительства будет задействовано 240 тысяч человек. Эти люди будут получать деньги. Они их будут тратить в стране. То есть это улучшение покупательной способности и, естественно, это напрямую влияет на развитие экономики", - сообщил Тони. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание сети ВСМ в России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, всм москва — санкт-петербург, транспорт, госзаказ, промышленность