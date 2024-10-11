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"Не достигли ни одной цели". В Германии высказались о провале ВСУ - 11.10.2024, ПРАЙМ
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"Не достигли ни одной цели". В Германии высказались о провале ВСУ
"Не достигли ни одной цели". В Германии высказались о провале ВСУ - 11.10.2024, ПРАЙМ
"Не достигли ни одной цели". В Германии высказались о провале ВСУ
Украинским военным не удалось достичь ни одной цели по территориям в Курской области. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х отметил немецкий журналист... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T15:32+0300
2024-10-11T15:32+0300
спецоперация на украине
германия
всу
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Украинским военным не удалось достичь ни одной цели по территориям в Курской области. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х отметил немецкий журналист Юлиан Репке."Говоря о территориальных задачах, украинское наступление не достигло ни одной из своих целей после первоначального захвата Суджи", — написал Репке.Репке также полагает, что продолжение операции украинских войск в этой области бессмысленно, так как территории будут восстановлены российскими военными.Ранее Минобороны России сообщило, что общий ущерб, нанесенный ВСУ, включает погибших солдат (около 21 900 человек), уничтоженные танки (144 единицы), боевые машины пехоты (69 единиц), бронетранспортеры (98 единиц), боевые машины десанта (897 единиц), автомобили (594 единицы), артиллерийское орудие (181 единица), системы залпового огня (34 единицы), пусковые установки зенитных ракет (9 единиц), и другую военную технику и оборудование различного назначения.
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германия, всу
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, ВСУ
15:32 11.10.2024
 
"Не достигли ни одной цели". В Германии высказались о провале ВСУ

Журналист Репке: ВСУ не достигли ни одной территориальной цели в Курской области

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Украинским военным не удалось достичь ни одной цели по территориям в Курской области. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х отметил немецкий журналист Юлиан Репке.
"Говоря о территориальных задачах, украинское наступление не достигло ни одной из своих целей после первоначального захвата Суджи", — написал Репке.
Репке также полагает, что продолжение операции украинских войск в этой области бессмысленно, так как территории будут восстановлены российскими военными.
Ранее Минобороны России сообщило, что общий ущерб, нанесенный ВСУ, включает погибших солдат (около 21 900 человек), уничтоженные танки (144 единицы), боевые машины пехоты (69 единиц), бронетранспортеры (98 единиц), боевые машины десанта (897 единиц), автомобили (594 единицы), артиллерийское орудие (181 единица), системы залпового огня (34 единицы), пусковые установки зенитных ракет (9 единиц), и другую военную технику и оборудование различного назначения.
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Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯВСУ
 
 
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