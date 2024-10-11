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ВТБ попросил суд взыскать убытки со структур банка JPMorgan
ВТБ попросил суд взыскать убытки со структур банка JPMorgan - 11.10.2024, ПРАЙМ
ВТБ попросил суд взыскать убытки со структур банка JPMorgan
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству два иска банка ВТБ о взыскании со структур американского банка JPMorgan Chase... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T15:04+0300
2024-10-11T15:04+0300
2024-10-11T15:04+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству два иска банка ВТБ о взыскании со структур американского банка JPMorgan Chase убытков на общую сумму 155,8 миллиона долларов, следует из материалов дел. "Принять исковое заявление... Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 27 ноября 2024 года в 11 час. 00 мин", – говорится в определении арбитражного суда Петербурга о принятии к производству иска ВТБ о взыскании со структур JPMorgan 81,33 миллиона долларов. Слушания по аналогичному иску российского банка на сумму 74,45 миллиона долларов назначены на 8 ноября. По обоим искам арбитражный суд частично удовлетворил заявления ВТБ об обеспечительных мерах, наложив арест в пределах объема соответствующих исковых требований на денежные средства "в любой валюте в кредитных организациях на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах, за исключением ареста денежных средств на счетах типа "С", открытых на имя JPMORGAN Chase Bank N.A. Как сообщалось ранее, на рассмотрении арбитражного суда Петербурга также находится иск ВТБ о взыскании денежных средств с банка JPMorgan Chase и его структур, слушания назначены на 16 октября. ВТБ в апреле подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградский области иск к банку JPMorgan Chase и другим его структурам, включая российскую "дочку" - банк "Дж П Морган Банк Интернешнл". Речь идет о взыскании около 440 миллионов долларов, заблокированных на корреспондентском счете ВТБ в JPMorgan после введения международных санкций к нему. Также в сентябре арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу JPMorgan Chase на запрет нижестоящего суда инициировать разбирательства против банка ВТБ, связанные с блокировкой средств на его коррсчете в JPMorgan.
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Экономика, РОССИЯ, суд, ВТБ, JP Morgan
ВТБ попросил суд взыскать убытки со структур банка JPMorgan
ВТБ просит арбитраж взыскать со структур банка JPMorgan $155,8 миллиона убытков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству два иска банка ВТБ о взыскании со структур американского банка JPMorgan Chase убытков на общую сумму 155,8 миллиона долларов, следует из материалов дел.
"Принять исковое заявление... Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 27 ноября 2024 года в 11 час. 00 мин", – говорится в определении арбитражного суда Петербурга о принятии к производству иска ВТБ о взыскании со структур JPMorgan 81,33 миллиона долларов.
Слушания по аналогичному иску российского банка на сумму 74,45 миллиона долларов назначены на 8 ноября.
По обоим искам арбитражный суд частично удовлетворил заявления ВТБ об обеспечительных мерах, наложив арест в пределах объема соответствующих исковых требований на денежные средства "в любой валюте в кредитных организациях на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах, за исключением ареста денежных средств на счетах типа "С", открытых на имя JPMORGAN Chase Bank N.A.
Как сообщалось ранее, на рассмотрении арбитражного суда Петербурга также находится иск ВТБ о взыскании денежных средств с банка JPMorgan Chase и его структур, слушания назначены на 16 октября. ВТБ в апреле подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградский области иск к банку JPMorgan Chase и другим его структурам, включая российскую "дочку" - банк "Дж П Морган Банк Интернешнл". Речь идет о взыскании около 440 миллионов долларов, заблокированных на корреспондентском счете ВТБ в JPMorgan после введения международных санкций к нему.
Также в сентябре арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу JPMorgan Chase на запрет нижестоящего суда инициировать разбирательства против банка ВТБ, связанные с блокировкой средств на его коррсчете в JPMorgan.