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В ВТБ призвали создать совещательный орган для победы над инфляцией

В ВТБ призвали создать совещательный орган для победы над инфляцией - 11.10.2024, ПРАЙМ

В ВТБ призвали создать совещательный орган для победы над инфляцией

Необходимо создать на высоком уровне регулярный совещательный орган для борьбы с высокой инфляцией, сказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T21:49+0300

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2024-10-11T21:49+0300

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инфляция в россии

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Необходимо создать на высоком уровне регулярный совещательный орган для борьбы с высокой инфляцией, сказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Победа над инфляцией в России - это кросс-функциональная задача. Только ЦБ ее не достигнуть или достигнуть с этим очень высоким уровнем процентных ставок надолго… Я бы приветствовал, если где-то на уровне президента и администрации президента по согласованному алгоритму провозгласили бы регулярный совещательный орган по инфляции", - сказал Пьянов в эфире телеканала "Россия 24". В качестве примера он привел форму проектного комитета в банке, который может быть создан, если в банке есть "кросс-функциональная область" на "пересечении" нескольких подразделений, например финансов, ИТ, юристов. Также он упомянул как пример и штабы по строительству дорог. "Хуснуллин (вице-премьер России Марат Хуснуллин - ред.) же проводит штабы по стройке дорог… По сути, я думаю, все заинтересованы, чтобы победа над инфляцией произошла быстрее и с меньшими процентными ставками… Хотите помочь, хотите быстрее победы над инфляцией с меньшими процентными ставками, (тогда - ред.) мне нужна помощь от бюджета, мне нужна помощь от ФАС, мне нужна помощь от регуляторов других отраслей соответственно, и давайте соберем своего рода совет экономической безопасности", - добавил он.

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