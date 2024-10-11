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В Минтруде назвали размер взноса на страхование по АУСН в 2025 году
В Минтруде назвали размер взноса на страхование по АУСН в 2025 году - 11.10.2024, ПРАЙМ
В Минтруде назвали размер взноса на страхование по АУСН в 2025 году
Взнос на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве по автоматизированной упрощённой системе налогообложения (АУСН) может... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T19:35+0300
2024-10-11T19:35+0300
2024-10-11T19:35+0300
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Взнос на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве по автоматизированной упрощённой системе налогообложения (АУСН) может составить 3018 рублей в 2025 году, сообщила пресс-служба Минтруда. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Проектом постановления определен размер взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, использующих специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". В 2025 году размер годового взноса составит 3018 рублей", - говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что автоматизированная упрощенная система налогообложения – экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. Такие плательщики должны иметь не более пяти работников в штате, а их годовой доход должен составить не более 60 миллионов рублей. "Размер взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний для плательщиков АУСН является фиксированным и ежегодно пересматривается с учетом темпов роста средней заработной платы", - уточнили в сообщении.
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Экономика, РОССИЯ, Минтруд, страховые взносы, УСН
В Минтруде назвали размер взноса на страхование по АУСН в 2025 году
Минтруд: взнос на страхование по АУСН в 2025 году составит 3018 рублей
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Взнос на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве по автоматизированной упрощённой системе налогообложения (АУСН) может составить 3018 рублей в 2025 году, сообщила пресс-служба Минтруда.
Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Проектом постановления определен размер взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, использующих специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". В 2025 году размер годового взноса составит 3018 рублей", - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что автоматизированная упрощенная система налогообложения – экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. Такие плательщики должны иметь не более пяти работников в штате, а их годовой доход должен составить не более 60 миллионов рублей.
"Размер взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний для плательщиков АУСН является фиксированным и ежегодно пересматривается с учетом темпов роста средней заработной платы", - уточнили в сообщении.
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