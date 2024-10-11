Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries вернет продавцам часть штрафов - 11.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241011/wildberries-852131733.html
Wildberries вернет продавцам часть штрафов
Wildberries вернет продавцам часть штрафов - 11.10.2024, ПРАЙМ
Wildberries вернет продавцам часть штрафов
Wildberries пересмотрел штрафы за отмену заказов продавцами и недовоз товаров до склада после их планирования, вернет продавцам часть выставленных в этом году... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T16:25+0300
2024-10-11T16:25+0300
экономика
россия
wildberries
продавцы
штраф
https://cdnn.1prime.ru/img/84015/93/840159367_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ccdbbb0bb9361a57047ddfdd2b92d41.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Wildberries пересмотрел штрафы за отмену заказов продавцами и недовоз товаров до склада после их планирования, вернет продавцам часть выставленных в этом году штрафов - почти 900 миллионов рублей, сообщил маркетплейс. "Wildberries пересмотрела штрафы за отмену заказов продавцами и недовоз товаров до склада после их планирования. В рамках поддержки бизнеса мы ограничили суммы штрафов в зависимости от оборота за последние 30 дней. Также было принято решение частично сторнировать (отменить или скорректировать - ред.) штрафы за отмену заказов и недовоз товаров, выставленные с 1 января до 20 августа 2024 года. Общая сумма средств, которую Wildberries перечислит продавцам, составит почти 900 миллионов руб", - сказано в релизе. Также в компании рассказали, что с 11 по 30 октября у продавцов будет возможность вернуть часть товаров, которые хранятся на складе и которые не заказывали больше шести месяцев, со скидкой 50% на логистику возвратов. "Эти меры направлены на смягчение нагрузки на наших партнёров в начале активного периода продаж. Рассчитываем, что это положительно скажется на их бизнесе на платформе", - объяснили в Wildberries.
https://1prime.ru/20241008/wildberries--852061957.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84015/93/840159367_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_c8c56ef13f3b96a716dbf4bb67bc5a4f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, wildberries, продавцы, штраф
Экономика, РОССИЯ, Wildberries, Продавцы, штраф
16:25 11.10.2024
 
Wildberries вернет продавцам часть штрафов

Wildberries вернет продавцам штрафы за отмену заказов и недовоз на 900 млн руб

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Wildberries пересмотрел штрафы за отмену заказов продавцами и недовоз товаров до склада после их планирования, вернет продавцам часть выставленных в этом году штрафов - почти 900 миллионов рублей, сообщил маркетплейс.
"Wildberries пересмотрела штрафы за отмену заказов продавцами и недовоз товаров до склада после их планирования. В рамках поддержки бизнеса мы ограничили суммы штрафов в зависимости от оборота за последние 30 дней. Также было принято решение частично сторнировать (отменить или скорректировать - ред.) штрафы за отмену заказов и недовоз товаров, выставленные с 1 января до 20 августа 2024 года. Общая сумма средств, которую Wildberries перечислит продавцам, составит почти 900 миллионов руб", - сказано в релизе.
Также в компании рассказали, что с 11 по 30 октября у продавцов будет возможность вернуть часть товаров, которые хранятся на складе и которые не заказывали больше шести месяцев, со скидкой 50% на логистику возвратов.
"Эти меры направлены на смягчение нагрузки на наших партнёров в начале активного периода продаж. Рассчитываем, что это положительно скажется на их бизнесе на платформе", - объяснили в Wildberries.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
Wildberries начнет бесплатно доставлять крупные товары на дом
8 октября, 16:08
 
ЭкономикаРОССИЯWildberriesПродавцыштраф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала