https://1prime.ru/20241011/wildberries-852131733.html

Wildberries вернет продавцам часть штрафов

Wildberries вернет продавцам часть штрафов - 11.10.2024, ПРАЙМ

Wildberries вернет продавцам часть штрафов

Wildberries пересмотрел штрафы за отмену заказов продавцами и недовоз товаров до склада после их планирования, вернет продавцам часть выставленных в этом году... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T16:25+0300

2024-10-11T16:25+0300

2024-10-11T16:25+0300

экономика

россия

wildberries

продавцы

штраф

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Wildberries пересмотрел штрафы за отмену заказов продавцами и недовоз товаров до склада после их планирования, вернет продавцам часть выставленных в этом году штрафов - почти 900 миллионов рублей, сообщил маркетплейс. "Wildberries пересмотрела штрафы за отмену заказов продавцами и недовоз товаров до склада после их планирования. В рамках поддержки бизнеса мы ограничили суммы штрафов в зависимости от оборота за последние 30 дней. Также было принято решение частично сторнировать (отменить или скорректировать - ред.) штрафы за отмену заказов и недовоз товаров, выставленные с 1 января до 20 августа 2024 года. Общая сумма средств, которую Wildberries перечислит продавцам, составит почти 900 миллионов руб", - сказано в релизе. Также в компании рассказали, что с 11 по 30 октября у продавцов будет возможность вернуть часть товаров, которые хранятся на складе и которые не заказывали больше шести месяцев, со скидкой 50% на логистику возвратов. "Эти меры направлены на смягчение нагрузки на наших партнёров в начале активного периода продаж. Рассчитываем, что это положительно скажется на их бизнесе на платформе", - объяснили в Wildberries.

https://1prime.ru/20241008/wildberries--852061957.html

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россия, wildberries, продавцы, штраф