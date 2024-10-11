https://1prime.ru/20241011/zapchast-852119360.html
Страховщики рассказали о повальном росте цен на ряд запчастей для авто
Страховщики рассказали о повальном росте цен на ряд запчастей для авто - 11.10.2024, ПРАЙМ
Страховщики рассказали о повальном росте цен на ряд запчастей для авто
С начала текущего года стоимость ряда запчастей некоторых автомобильных марок выросла до 78%, предают российские страховые компании. Об этом специалисты... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T08:07+0300
2024-10-11T08:07+0300
2024-10-11T08:07+0300
запчасти
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. С начала текущего года стоимость ряда запчастей некоторых автомобильных марок выросла до 78%, предают российские страховые компании. Об этом специалисты рассказали изданию "Известия".Так, в "Ренессанс страховании" уточнились, что больше всего рост цен коснулся запчастей автомобилей марки Skoda - их стоимость увеличилась на 80%. При этом детали американских авто прибавили в цене до 2,6%, японских - до 6,2%, китайских - до 15,5%, корейских - до 24%.При этом цены на комплектующие автомобилей европейских марок выросли практически в два раза по сравнению с 2022 годом. Такое резкое повышение цен, считают специалисты, связано со сложностями и дороговизной параллельного импорта."Росгосстрах" сообщает, что повальное повышение цен меньше всего затронуло марки Kia, Lada, Hyundai и Haval - стоимость их деталей увеличилась в среднем на 37-45%.
https://1prime.ru/20241010/kia-852110576.html
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запчасти
Страховщики рассказали о повальном росте цен на ряд запчастей для авто
"Известия": цены на автомобильные запчасти выросли почти в двое с начала года
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ.
С начала текущего года стоимость ряда запчастей некоторых автомобильных марок выросла до 78%, предают российские страховые компании. Об этом специалисты рассказали изданию "Известия
".
Так, в "Ренессанс страховании" уточнились, что больше всего рост цен коснулся запчастей автомобилей марки Skoda - их стоимость увеличилась на 80%. При этом детали американских авто прибавили в цене до 2,6%, японских - до 6,2%, китайских - до 15,5%, корейских - до 24%.
При этом цены на комплектующие автомобилей европейских марок выросли практически в два раза по сравнению с 2022 годом. Такое резкое повышение цен, считают специалисты, связано со сложностями и дороговизной параллельного импорта.
"Росгосстрах" сообщает, что повальное повышение цен меньше всего затронуло марки Kia, Lada, Hyundai и Haval - стоимость их деталей увеличилась в среднем на 37-45%.
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