https://1prime.ru/20241011/zapchast-852119360.html

Страховщики рассказали о повальном росте цен на ряд запчастей для авто

Страховщики рассказали о повальном росте цен на ряд запчастей для авто - 11.10.2024, ПРАЙМ

Страховщики рассказали о повальном росте цен на ряд запчастей для авто

С начала текущего года стоимость ряда запчастей некоторых автомобильных марок выросла до 78%, предают российские страховые компании. Об этом специалисты... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T08:07+0300

2024-10-11T08:07+0300

2024-10-11T08:07+0300

запчасти

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. С начала текущего года стоимость ряда запчастей некоторых автомобильных марок выросла до 78%, предают российские страховые компании. Об этом специалисты рассказали изданию "Известия".Так, в "Ренессанс страховании" уточнились, что больше всего рост цен коснулся запчастей автомобилей марки Skoda - их стоимость увеличилась на 80%. При этом детали американских авто прибавили в цене до 2,6%, японских - до 6,2%, китайских - до 15,5%, корейских - до 24%.При этом цены на комплектующие автомобилей европейских марок выросли практически в два раза по сравнению с 2022 годом. Такое резкое повышение цен, считают специалисты, связано со сложностями и дороговизной параллельного импорта."Росгосстрах" сообщает, что повальное повышение цен меньше всего затронуло марки Kia, Lada, Hyundai и Haval - стоимость их деталей увеличилась в среднем на 37-45%.

https://1prime.ru/20241010/kia-852110576.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запчасти