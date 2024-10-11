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Страховщики рассказали о повальном росте цен на ряд запчастей для авто - 11.10.2024, ПРАЙМ
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Страховщики рассказали о повальном росте цен на ряд запчастей для авто
Страховщики рассказали о повальном росте цен на ряд запчастей для авто - 11.10.2024, ПРАЙМ
Страховщики рассказали о повальном росте цен на ряд запчастей для авто
С начала текущего года стоимость ряда запчастей некоторых автомобильных марок выросла до 78%, предают российские страховые компании. Об этом специалисты... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T08:07+0300
2024-10-11T08:07+0300
запчасти
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. С начала текущего года стоимость ряда запчастей некоторых автомобильных марок выросла до 78%, предают российские страховые компании. Об этом специалисты рассказали изданию "Известия".Так, в "Ренессанс страховании" уточнились, что больше всего рост цен коснулся запчастей автомобилей марки Skoda - их стоимость увеличилась на 80%. При этом детали американских авто прибавили в цене до 2,6%, японских - до 6,2%, китайских - до 15,5%, корейских - до 24%.При этом цены на комплектующие автомобилей европейских марок выросли практически в два раза по сравнению с 2022 годом. Такое резкое повышение цен, считают специалисты, связано со сложностями и дороговизной параллельного импорта."Росгосстрах" сообщает, что повальное повышение цен меньше всего затронуло марки Kia, Lada, Hyundai и Haval - стоимость их деталей увеличилась в среднем на 37-45%.
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запчасти
запчасти
08:07 11.10.2024
 
Страховщики рассказали о повальном росте цен на ряд запчастей для авто

"Известия": цены на автомобильные запчасти выросли почти в двое с начала года

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАвтомобиль выезжает из сервисного центра после технического осмотра
Автомобиль выезжает из сервисного центра после технического осмотра - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. С начала текущего года стоимость ряда запчастей некоторых автомобильных марок выросла до 78%, предают российские страховые компании. Об этом специалисты рассказали изданию "Известия".
Так, в "Ренессанс страховании" уточнились, что больше всего рост цен коснулся запчастей автомобилей марки Skoda - их стоимость увеличилась на 80%. При этом детали американских авто прибавили в цене до 2,6%, японских - до 6,2%, китайских - до 15,5%, корейских - до 24%.
При этом цены на комплектующие автомобилей европейских марок выросли практически в два раза по сравнению с 2022 годом. Такое резкое повышение цен, считают специалисты, связано со сложностями и дороговизной параллельного импорта.
"Росгосстрах" сообщает, что повальное повышение цен меньше всего затронуло марки Kia, Lada, Hyundai и Haval - стоимость их деталей увеличилась в среднем на 37-45%.
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