https://1prime.ru/20241011/zelenskiy-852120912.html

В США рассказали о неожиданных изменениях в поведении Зеленского

В США рассказали о неожиданных изменениях в поведении Зеленского - 11.10.2024, ПРАЙМ

В США рассказали о неожиданных изменениях в поведении Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский проявляет большую открытость к проведению переговоров с Москвой на фоне ослабления позиций Украине, передает издание... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T09:33+0300

2024-10-11T09:33+0300

2024-10-11T09:33+0300

политика

украина

владимир зеленский

ес

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский проявляет большую открытость к проведению переговоров с Москвой на фоне ослабления позиций Украине, передает издание Washington Post."Западные дипломаты в Киеве заметили, что Зеленский стал более открытым для начала переговоров с Москвой, несмотря на то, что российские силы занимают более 20 процентов территории Украины и вряд ли уступят какие-либо подконтрольные ими земли", - отмечается в статье.В издании также заметили, что Зеленский все же хочет добиться прекращения боевых действий на условиях Киева, однако это маловероятно, так как Россия получила преимущество на поле боя, особенно на востоке Донецкой области.Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что глава Украины готов к прекращению огня на линии фронта, если получит соответствующие гарантии от западных стран.

https://1prime.ru/20241011/plan-852118860.html

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украина, владимир зеленский, ес