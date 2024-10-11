https://1prime.ru/20241011/zelenskiy-852120912.html
В США рассказали о неожиданных изменениях в поведении Зеленского
В США рассказали о неожиданных изменениях в поведении Зеленского - 11.10.2024, ПРАЙМ
В США рассказали о неожиданных изменениях в поведении Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский проявляет большую открытость к проведению переговоров с Москвой на фоне ослабления позиций Украине, передает издание... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T09:33+0300
2024-10-11T09:33+0300
2024-10-11T09:33+0300
политика
украина
владимир зеленский
ес
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский проявляет большую открытость к проведению переговоров с Москвой на фоне ослабления позиций Украине, передает издание Washington Post."Западные дипломаты в Киеве заметили, что Зеленский стал более открытым для начала переговоров с Москвой, несмотря на то, что российские силы занимают более 20 процентов территории Украины и вряд ли уступят какие-либо подконтрольные ими земли", - отмечается в статье.В издании также заметили, что Зеленский все же хочет добиться прекращения боевых действий на условиях Киева, однако это маловероятно, так как Россия получила преимущество на поле боя, особенно на востоке Донецкой области.Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что глава Украины готов к прекращению огня на линии фронта, если получит соответствующие гарантии от западных стран.
https://1prime.ru/20241011/plan-852118860.html
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕС
В США рассказали о неожиданных изменениях в поведении Зеленского
WP: Зеленский стал более открытым к переговорам из-за ослабления позиций Украины
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский проявляет большую открытость к проведению переговоров с Москвой на фоне ослабления позиций Украине, передает издание Washington Post
.
"Западные дипломаты в Киеве заметили, что Зеленский стал более открытым для начала переговоров с Москвой, несмотря на то, что российские силы занимают более 20 процентов территории Украины и вряд ли уступят какие-либо подконтрольные ими земли", - отмечается в статье.
В издании также заметили, что Зеленский все же хочет добиться прекращения боевых действий на условиях Киева, однако это маловероятно, так как Россия получила преимущество на поле боя, особенно на востоке Донецкой области.
Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что глава Украины готов к прекращению огня на линии фронта, если получит соответствующие гарантии от западных стран.
"Не в состоянии". В США признали провал "плана победы" Зеленского