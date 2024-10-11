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"Пусть прекращает свой цирк": во Франции ответили на план Зеленского
"Пусть прекращает свой цирк": во Франции ответили на план Зеленского - 11.10.2024, ПРАЙМ
"Пусть прекращает свой цирк": во Франции ответили на план Зеленского
В ходе своего визита во Францию глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг возможность прекращения огня, а также призвал западных союзников нарастить... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T11:16+0300
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В ходе своего визита во Францию глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг возможность прекращения огня, а также призвал западных союзников нарастить поддержку, сообщает издание Le Figaro.Сразу после встречи с британским премьером Киром Стармером киевский глава направился в Париж для переговоров с Эмманюэлем Макроном. В ходе беседы Зеленский подчеркнул, что прекращение огня не является для Киева "предметом обсуждений". Он также запросил быстрое наращивание поддержки Запада и даже обозначил временные рамки, в течение которых Украина хочет ее получить - до наступления зимы.Французский лидер в очередной раз заверил Киев в выполнении всех обязательств по поддержке государства в противостоянии с Москвой, а также отметил прогресс в подготовке украинских военных.Читатели издания прокомментировали встречу лидера своего государства с украинским "партнером": Loup35: "Пусть прекращает свой цирк, подписывает перемирие и наконец-то положит конец инфляции!"Schtroumpfarceur: "Зеленский опровергает слухи о возможности установления режима прекращения огня… спасибо ему за поддержку нашей индустрии производства вооружений… лол"Empire du bien: "Клоун предпочитает приносить в жертву свой народ, лишь бы не добиваться мира! Пример его ужасной глупости!"Полный текст читайте на ИноСМИ
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владимир зеленский, франция, украина, план
Политика, Владимир Зеленский, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, план
"Пусть прекращает свой цирк": во Франции ответили на план Зеленского
Le Figaro: Зеленский опроверг слухи о возможности прекращении огня
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ.
В ходе своего визита во Францию глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг возможность прекращения огня, а также призвал западных союзников нарастить поддержку, сообщает издание Le Figaro
.
Сразу после встречи с британским премьером Киром Стармером киевский глава направился в Париж для переговоров с Эмманюэлем Макроном. В ходе беседы Зеленский подчеркнул, что прекращение огня не является для Киева "предметом обсуждений". Он также запросил быстрое наращивание поддержки Запада и даже обозначил временные рамки, в течение которых Украина хочет ее получить - до наступления зимы.
Французский лидер в очередной раз заверил Киев в выполнении всех обязательств по поддержке государства в противостоянии с Москвой, а также отметил прогресс в подготовке украинских военных.
Читатели издания прокомментировали встречу лидера своего государства с украинским "партнером":
Запад готовится к глобальной войне с Россией, заявил эксперт
Loup35: "Пусть прекращает свой цирк, подписывает перемирие и наконец-то положит конец инфляции!"
Schtroumpfarceur: "Зеленский опровергает слухи о возможности установления режима прекращения огня… спасибо ему за поддержку нашей индустрии производства вооружений… лол"
Empire du bien: "Клоун предпочитает приносить в жертву свой народ, лишь бы не добиваться мира! Пример его ужасной глупости!"