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"Пусть прекращает свой цирк": во Франции ответили на план Зеленского - 11.10.2024, ПРАЙМ
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"Пусть прекращает свой цирк": во Франции ответили на план Зеленского
"Пусть прекращает свой цирк": во Франции ответили на план Зеленского - 11.10.2024, ПРАЙМ
"Пусть прекращает свой цирк": во Франции ответили на план Зеленского
В ходе своего визита во Францию глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг возможность прекращения огня, а также призвал западных союзников нарастить... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T11:16+0300
2024-10-11T11:17+0300
политика
владимир зеленский
франция
украина
план
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В ходе своего визита во Францию глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг возможность прекращения огня, а также призвал западных союзников нарастить поддержку, сообщает издание Le Figaro.Сразу после встречи с британским премьером Киром Стармером киевский глава направился в Париж для переговоров с Эмманюэлем Макроном. В ходе беседы Зеленский подчеркнул, что прекращение огня не является для Киева "предметом обсуждений". Он также запросил быстрое наращивание поддержки Запада и даже обозначил временные рамки, в течение которых Украина хочет ее получить - до наступления зимы.Французский лидер в очередной раз заверил Киев в выполнении всех обязательств по поддержке государства в противостоянии с Москвой, а также отметил прогресс в подготовке украинских военных.Читатели издания прокомментировали встречу лидера своего государства с украинским "партнером": Loup35: "Пусть прекращает свой цирк, подписывает перемирие и наконец-то положит конец инфляции!"Schtroumpfarceur: "Зеленский опровергает слухи о возможности установления режима прекращения огня… спасибо ему за поддержку нашей индустрии производства вооружений… лол"Empire du bien: "Клоун предпочитает приносить в жертву свой народ, лишь бы не добиваться мира! Пример его ужасной глупости!"Полный текст читайте на ИноСМИ
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владимир зеленский, франция, украина, план
Политика, Владимир Зеленский, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, план
11:16 11.10.2024 (обновлено: 11:17 11.10.2024)
 
"Пусть прекращает свой цирк": во Франции ответили на план Зеленского

Le Figaro: Зеленский опроверг слухи о возможности прекращении огня

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В ходе своего визита во Францию глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг возможность прекращения огня, а также призвал западных союзников нарастить поддержку, сообщает издание Le Figaro.
Сразу после встречи с британским премьером Киром Стармером киевский глава направился в Париж для переговоров с Эмманюэлем Макроном. В ходе беседы Зеленский подчеркнул, что прекращение огня не является для Киева "предметом обсуждений". Он также запросил быстрое наращивание поддержки Запада и даже обозначил временные рамки, в течение которых Украина хочет ее получить - до наступления зимы.
Французский лидер в очередной раз заверил Киев в выполнении всех обязательств по поддержке государства в противостоянии с Москвой, а также отметил прогресс в подготовке украинских военных.
Читатели издания прокомментировали встречу лидера своего государства с украинским "партнером":
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
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Loup35: "Пусть прекращает свой цирк, подписывает перемирие и наконец-то положит конец инфляции!"
Schtroumpfarceur: "Зеленский опровергает слухи о возможности установления режима прекращения огня… спасибо ему за поддержку нашей индустрии производства вооружений… лол"
Empire du bien: "Клоун предпочитает приносить в жертву свой народ, лишь бы не добиваться мира! Пример его ужасной глупости!"
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийФРАНЦИЯУКРАИНАплан
 
 
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