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Прогноз снижения цен на жилье не оправдался, заявили в "Сбере"

Прогноз снижения цен на жилье не оправдался, заявили в "Сбере" - 11.10.2024, ПРАЙМ

Прогноз снижения цен на жилье не оправдался, заявили в "Сбере"

Прогноз Сбербанка по снижению цен на жилье в 2024 году на 12-13% не оправдался, рассказал в пятницу заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. | 11.10.2024, ПРАЙМ

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экономика

россия

сбербанк

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Прогноз Сбербанка по снижению цен на жилье в 2024 году на 12-13% не оправдался, рассказал в пятницу заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "Если вернуться в начало года, у нас было много ярких обсуждений, что же произойдет с ценами, у нас были достаточно яркие прогнозы <...> Тогда гипотеза у нас была такая, что цены должны вернуться на уровень 2022 года - значит минус 12-13%. Реальность оказалась несколько иной", - заявил он на конференции банка по жилой недвижимости. Как отметил Попов, цены на жилье в этом году в среднем по России выросли на 7%. При этом в третьем квартале они перестали расти, но и не снижаются.

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россия, сбербанк