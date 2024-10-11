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Прогноз снижения цен на жилье не оправдался, заявили в "Сбере"
Прогноз снижения цен на жилье не оправдался, заявили в "Сбере" - 11.10.2024, ПРАЙМ
Прогноз снижения цен на жилье не оправдался, заявили в "Сбере"
Прогноз Сбербанка по снижению цен на жилье в 2024 году на 12-13% не оправдался, рассказал в пятницу заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T11:19+0300
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Прогноз Сбербанка по снижению цен на жилье в 2024 году на 12-13% не оправдался, рассказал в пятницу заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "Если вернуться в начало года, у нас было много ярких обсуждений, что же произойдет с ценами, у нас были достаточно яркие прогнозы <...> Тогда гипотеза у нас была такая, что цены должны вернуться на уровень 2022 года - значит минус 12-13%. Реальность оказалась несколько иной", - заявил он на конференции банка по жилой недвижимости. Как отметил Попов, цены на жилье в этом году в среднем по России выросли на 7%. При этом в третьем квартале они перестали расти, но и не снижаются.
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россия, сбербанк
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк
Прогноз снижения цен на жилье не оправдался, заявили в "Сбере"
Попов: прогноз снижения цен на жилье на 12-13% в 2024 году не оправдался
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Прогноз Сбербанка по снижению цен на жилье в 2024 году на 12-13% не оправдался, рассказал в пятницу заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
"Если вернуться в начало года, у нас было много ярких обсуждений, что же произойдет с ценами, у нас были достаточно яркие прогнозы <...> Тогда гипотеза у нас была такая, что цены должны вернуться на уровень 2022 года - значит минус 12-13%. Реальность оказалась несколько иной", - заявил он на конференции банка по жилой недвижимости.
Как отметил Попов, цены на жилье в этом году в среднем по России выросли на 7%. При этом в третьем квартале они перестали расти, но и не снижаются.