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Прогноз снижения цен на жилье не оправдался, заявили в "Сбере" - 11.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Прогноз снижения цен на жилье не оправдался, заявили в "Сбере"
Прогноз снижения цен на жилье не оправдался, заявили в "Сбере" - 11.10.2024, ПРАЙМ
Прогноз снижения цен на жилье не оправдался, заявили в "Сбере"
Прогноз Сбербанка по снижению цен на жилье в 2024 году на 12-13% не оправдался, рассказал в пятницу заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T11:19+0300
2024-10-11T11:19+0300
экономика
россия
сбербанк
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Прогноз Сбербанка по снижению цен на жилье в 2024 году на 12-13% не оправдался, рассказал в пятницу заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "Если вернуться в начало года, у нас было много ярких обсуждений, что же произойдет с ценами, у нас были достаточно яркие прогнозы &lt;...&gt; Тогда гипотеза у нас была такая, что цены должны вернуться на уровень 2022 года - значит минус 12-13%. Реальность оказалась несколько иной", - заявил он на конференции банка по жилой недвижимости. Как отметил Попов, цены на жилье в этом году в среднем по России выросли на 7%. При этом в третьем квартале они перестали расти, но и не снижаются.
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россия, сбербанк
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк
11:19 11.10.2024
 
Прогноз снижения цен на жилье не оправдался, заявили в "Сбере"

Попов: прогноз снижения цен на жилье на 12-13% в 2024 году не оправдался

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Прогноз Сбербанка по снижению цен на жилье в 2024 году на 12-13% не оправдался, рассказал в пятницу заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
"Если вернуться в начало года, у нас было много ярких обсуждений, что же произойдет с ценами, у нас были достаточно яркие прогнозы <...> Тогда гипотеза у нас была такая, что цены должны вернуться на уровень 2022 года - значит минус 12-13%. Реальность оказалась несколько иной", - заявил он на конференции банка по жилой недвижимости.
Как отметил Попов, цены на жилье в этом году в среднем по России выросли на 7%. При этом в третьем квартале они перестали расти, но и не снижаются.
 
ЭкономикаРОССИЯСбербанк
 
 
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