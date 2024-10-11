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Стоимость золота растет вторую торговую сессию подряд

Стоимость золота растет вторую торговую сессию подряд - 11.10.2024, ПРАЙМ

Стоимость золота растет вторую торговую сессию подряд

Стоимость золота растет в пятницу вечером вторую торговую сессию подряд и готовится завершить неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T18:31+0300

2024-10-11T18:31+0300

2024-10-11T18:31+0300

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером вторую торговую сессию подряд и готовится завершить неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.06 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 33,85 доллара, или на 1,3%, до 2 673,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,78%, до 31,793 доллара за унцию. За неделю золото укрепилось в цене на 0,09%, серебро упало в цене на 2,195%. Ранее в пятницу были опубликованы предварительные данные по индексу потребительских настроений в США Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). В октябре индекс неожиданно снизился - до 68,9 пункта с уровня сентября в 70,1 пункта. При этом аналитики, наоборот, прогнозировали рост показателя до 70,8 пункта. Также ранее на неделе был опубликован протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США, согласно которому почти все его участники выразили большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%. Также они отметили, что последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами, рост числа рабочих мест замедлился, а уровень безработицы повысился, но остается низким. Действия ФРС США и макроэкономическая статистика отражаются в том числе и на курсе доллара, от которого зависит величина спроса на золото среди держателей других валют. По данным CME Group, сейчас 85,9% аналитиков ждут в ноябре понижения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75%, в то время как остальные 14,1% прогнозируют ее сохранение на уровне 4,75-5%.

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биржевые торги, биржевые цены на золото, биржа comex