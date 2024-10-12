https://1prime.ru/20241012/nedvizhimost-852060123.html

Ждать, брать или догонять: что будет с ценами на квартиры

Ждать, брать или догонять: что будет с ценами на квартиры - 12.10.2024, ПРАЙМ

Ждать, брать или догонять: что будет с ценами на квартиры

Все давно привыкли к тому, что жилая недвижимость только дорожает. И когда встает вопрос о покупке квадратных метров, только и остается, что выбирать наиболее... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T04:04+0300

2024-10-12T04:04+0300

2024-10-12T04:04+0300

статья

недвижимость

рынок недвижимости

эксклюзив

покупка квартиры

цены на квартиры

льготная ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7b06a126271918cd4b349e0d235b681.jpg

МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ, Олег Обухов. Все давно привыкли к тому, что жилая недвижимость только дорожает. И когда встает вопрос о покупке квадратных метров, только и остается, что выбирать наиболее привлекательные условия. Однако случаются сюрпризы, например, как в этом году. После отмены большинства льготных ипотечных программ цены поползли вниз. Не для каждой конкретной сделки, конечно. Застройщики обычно стоимость квартир стараются не снижать. Зато могут предложить существенные скидки при соблюдении нескольких требований. Как понять, наступил тот самый момент, когда пора покупать новостройку, или лучше подождать?Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСитуация на рынке недвижимости в целомСентябрь стал переломным. Цены на новостройки во многих регионах России как минимум угомонились, как максимум – начали снижаться. Правда, речь не идет о том, что квадратные метры резко подешевели на четверть или на треть – это скорее из области фантастики. Тем не менее, явно наметилась тенденция к удешевлению квартир, отмечают аналитики сервиса Сбербанка "Домклик". По их данным, к началу октября стоимость квадратного метра, например, в Красноярском крае снизилась на 6,6 процента, в Омской области – на 4,1 процента, в Нижегородской – на 4 процента. Не остались в стороне и столичные регионы: Москва – минус 0,5 процента, Московская область – 2,3 процента, Санкт-Петербург – 2,6 процента. Не так ощутимо, но когда в графе "итого" цифры с шестью нулями, даже незначительные доли процента в результате могут оказаться сэкономленными тысячами.Снижение стало следствием давления на рынок недвижимости нескольких факторов, отмечает профессор кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова. По ее словам, в частности, существенное влияние оказывают ужесточение условий выдачи ипотеки и отмена с 1 июля 2024 года части льготных программ."На этом фоне ипотека по рыночным ставкам, которые уже превышают двадцатипроцентный порог, становится почти безальтернативным вариантом для многих людей. Изменения существенно сказались на снижении покупательской активности и способности на рынке недвижимости в целом по стране" – пояснила эксперт.Манёвры продавца изменилисьКак бы ни складывалась ситуация на рынке недвижимости, застройщикам стимулировать продажи надо в любом случае, говорит кандидат экономических наук, научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Александр Арский. Аналитик отмечает, что сейчас нередки скидки от 5 до 10 процентов. Застройщики идут на это, так как не могут просто взять паузу и надеяться на чудо. У них тоже есть свои финансовые обязательства перед банками – кредиты, которые они брали под застройку, да и прибыль хотелось бы получить.Банки в свою очередь тоже заинтересованы в том, чтобы квартиры покупали, так как копить у себя на балансе долги клиентов – строительных компаний им не с руки. Вот и придумывают различные варианты предложений либо от застройщиков, либо от банков, либо и от тех и других вкупе, рассказывает директор направления "Новостройки" агентства ИНКОМ-Недвижимость Валерий Кочетков."Методы, которые применяются застройщиками для стимулирования продаж, это, например, рассрочка платежа или траншевая ипотека. Такой маневр очень хорошо поддерживает спрос на первичном рынке. И запросы от покупателей есть, потому что люди заинтересованы в приобретении первичного жилья. Примерно пятая часть покупателей используют другой вариант. Они оформляют совместную программу застройщиков и банков, где первые пять лет ставка по ипотеке может быть 8%, а потом либо рыночная, либо рефинансирование под меньший процент. Предполагается, что к тому моменту ипотека станет дешевле", – поясняет специалист.Кроме того, предлагаются и другие программы, которые стали востребованными у клиентов. Например, сейчас более трети покупателей новостроек используют программу рассрочки платежа. Ее условия изменились и стали более выгодными. Если раньше застройщики предлагали рассрочку всего на несколько месяцев, то сейчас – до ввода дома в эксплуатацию, то есть, на два года. Клиент может зарезервировать понравившуюся квартиру, фиксируя цену, а через два года перейти на ипотеку, если ее условия станут более выгодными.Еще один альтернативный вариант стимулирования продаж новостроек – субсидирование ставки по ипотеке. Правда, этот манёвр в рамках собственных программ при базовых ставках выше 20 процентов для застройщиков становится дороговатым, говорит руководитель Аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко."Кроме того, это ощутимо повышает стоимость квартир для покупателей, в которую закладываются расходы на субсидирование. Поэтому застройщики будут вынуждены искать новые способы стимулирования продаж. Ведь им по мере завершения нынешних проектов нужно привлекать внимание покупателей к новым, чтобы быстро наполнить эскроу-счета (банковские счета, которые используются для обеспечения безопасности сделок с недвижимостью, – ред.). От их наполняемости зависит ставка по проектному финансированию, а она упирается в ключевую ставку Банка России", – подчеркивает эксперт.Покупать сейчас или ждать рестарта льготных программ ипотеки?Как поступить с приобретением квадратных метров, каждый волен решать сам. Очевидно, дилемма для многих не из простых. В таком случае стоит обратить внимание на прогнозы стоимости жилья в ближайшей перспективе – в конце 2024 и начале 2025 года.Тренд на снижение цен очевиден, полагает Нежникова. По ее мнению, застройщики и банки будут и дальше активно искать возможность поддержать спрос. Рынок ожидает умеренного роста доли "первички" в продажах. Этому поспособствуют региональные меры адресной поддержки спроса, а в более дальней перспективе новые льготные программы, которые обсуждаются на федеральном уровне.Если квартирный вопрос назрел, его необходимо решать, считает Кочетков. Если время терпит, то можно дождаться снижения Банком России ключевой ставки, что повлечет за собой сокращение кредитными организациями ставок по ипотеке. Однако когда это произойдет, никто не знает. О том, что регулятор вскоре может пойти на смягчение кредитно-денежной политики, никто даже не заикается. Наоборот, ЦБ РФ скорее повысит ключевую ставку. Неспроста российские банки вновь повысили привлекательность вкладов, вплоть до 23 процентов в ряде случаев.На фоне дорогих квартир и высоких ипотечных ставок спрос снижается. Следовательно, предполагает Репченко, на рынке недвижимости стоит ждать постепенного снижения цен, которое будет зависеть от стоимости проекта. Эта тенденция продолжится в виде скидок, которые предложат в конце 2024 года к новогодним праздникам. А в 2025 году тренд станет более явным, в том числе и под влиянием разработанного Банком России "Ипотечного стандарта". Он будет защищать в первую очередь интересы и права ипотечных заемщиков. Проще говоря, все хитровыдуманные схемы застройщиков и банков по высасыванию денег из "ипотечников" будут под запретом.

https://1prime.ru/20240929/kvartira-851835222.html

https://1prime.ru/20241008/nedvizhimost-852045830.html

https://1prime.ru/20240725/nedvizhimost-850429870.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

недвижимость, рынок недвижимости, эксклюзив, покупка квартиры, цены на квартиры, льготная ипотека