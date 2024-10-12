https://1prime.ru/20241012/porazhenie-852140630.html

"Уже проиграли". На Западе раскрыли, почему США не признают поражение Киева

"Уже проиграли". На Западе раскрыли, почему США не признают поражение Киева - 12.10.2024, ПРАЙМ

"Уже проиграли". На Западе раскрыли, почему США не признают поражение Киева

Украина уже проиграла в конфликте с Москвой, однако на сегодняшний день Вашингтон не может это признать, заявил американский бизнесмен, создатель... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T05:55+0300

2024-10-12T05:55+0300

2024-10-12T05:55+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Украина уже проиграла в конфликте с Москвой, однако на сегодняшний день Вашингтон не может это признать, заявил американский бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком."СМИ не могут говорить об этом до выборов в США, иначе демократы будут выглядеть полными идиотами. Не говоря уже о НАТО, ЕС и всех, кто давал Украине миллиарды с "непоколебимой поддержкой" и "столько, сколько требуется", - подчеркнул Дотком в своем сообщении, опубликованном в соцсети X.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября. За пост главы Белого дома борются республиканец Дональд Трамп и демократка Камала Харрис.

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сша, помощь украине, россия