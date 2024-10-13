https://1prime.ru/20241013/avtozapchasti-852153869.html

Раскрыто, насколько подорожали самые востребованные автозапчасти в России

Раскрыто, насколько подорожали самые востребованные автозапчасти в России - 13.10.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, насколько подорожали самые востребованные автозапчасти в России

Среди автомобильных запчастей больше всего с начала текущего года подорожали кузовные элементы, фары и стекла для машин европейских марок BMW, Skoda и... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T13:32+0300

2024-10-13T13:32+0300

2024-10-13T13:32+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Среди автомобильных запчастей больше всего с начала текущего года подорожали кузовные элементы, фары и стекла для машин европейских марок BMW, Skoda и Volkswagen, сообщает издание Autonews.ru, ссылаясь на данные страховой компании "Росгосстрах".Расчет ценовой динамики на автозапчасти производился для автомобилей, застрахованных по каско. Таким образом, сообщается, что за первые шесть месяцев года рост "аварийной корзины" у BMW составил 21 процент, у Skoda и Volkswagen — 12,3 и 10,3 процента соответственно. При этом у лидера по росту цен, а именно Mercedes Benz, удорожание запчастей составило 5,1 процента, а у Audi — всего два процента.Отмечается, что среди "китайцев" рост цен на "аварийную корзину" отмечается в этом году у Haval и Exeed, а именно на 9,8 и 7,8 процента соответственно. Что же касается российских автопроизводителей, запчасти на модели марки Lada в этом году прибавили в цене почти на 10 процентов и таким образом превысили рост цен 2023 года.По наблюдениям автомобильных аналитиков, самое равномерное увеличение цен на запчасти наблюдается у Lexus и Toyota.

https://1prime.ru/20241009/avtovaz-852091644.html

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россия, авторынок рф, lada