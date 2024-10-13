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Раскрыто, насколько подорожали самые востребованные автозапчасти в России - 13.10.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, насколько подорожали самые востребованные автозапчасти в России
Раскрыто, насколько подорожали самые востребованные автозапчасти в России - 13.10.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, насколько подорожали самые востребованные автозапчасти в России
Среди автомобильных запчастей больше всего с начала текущего года подорожали кузовные элементы, фары и стекла для машин европейских марок BMW, Skoda и... | 13.10.2024, ПРАЙМ
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авторынок рф
lada
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Среди автомобильных запчастей больше всего с начала текущего года подорожали кузовные элементы, фары и стекла для машин европейских марок BMW, Skoda и Volkswagen, сообщает издание Autonews.ru, ссылаясь на данные страховой компании "Росгосстрах".Расчет ценовой динамики на автозапчасти производился для автомобилей, застрахованных по каско. Таким образом, сообщается, что за первые шесть месяцев года рост "аварийной корзины" у BMW составил 21 процент, у Skoda и Volkswagen — 12,3 и 10,3 процента соответственно. При этом у лидера по росту цен, а именно Mercedes Benz, удорожание запчастей составило 5,1 процента, а у Audi — всего два процента.Отмечается, что среди "китайцев" рост цен на "аварийную корзину" отмечается в этом году у Haval и Exeed, а именно на 9,8 и 7,8 процента соответственно. Что же касается российских автопроизводителей, запчасти на модели марки Lada в этом году прибавили в цене почти на 10 процентов и таким образом превысили рост цен 2023 года.По наблюдениям автомобильных аналитиков, самое равномерное увеличение цен на запчасти наблюдается у Lexus и Toyota.
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россия, авторынок рф, lada
РОССИЯ, авторынок РФ, Lada
13:32 13.10.2024
 
Раскрыто, насколько подорожали самые востребованные автозапчасти в России

Страховщики посчитали, как изменилась стоимость запчастей для авто

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтозапчасти в автомастерской
Автозапчасти в автомастерской - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Среди автомобильных запчастей больше всего с начала текущего года подорожали кузовные элементы, фары и стекла для машин европейских марок BMW, Skoda и Volkswagen, сообщает издание Autonews.ru, ссылаясь на данные страховой компании "Росгосстрах".
Расчет ценовой динамики на автозапчасти производился для автомобилей, застрахованных по каско.
Таким образом, сообщается, что за первые шесть месяцев года рост "аварийной корзины" у BMW составил 21 процент, у Skoda и Volkswagen — 12,3 и 10,3 процента соответственно. При этом у лидера по росту цен, а именно Mercedes Benz, удорожание запчастей составило 5,1 процента, а у Audi — всего два процента.
Отмечается, что среди "китайцев" рост цен на "аварийную корзину" отмечается в этом году у Haval и Exeed, а именно на 9,8 и 7,8 процента соответственно.
Что же касается российских автопроизводителей, запчасти на модели марки Lada в этом году прибавили в цене почти на 10 процентов и таким образом превысили рост цен 2023 года.
По наблюдениям автомобильных аналитиков, самое равномерное увеличение цен на запчасти наблюдается у Lexus и Toyota.
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