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Банк России заявил о погашении всех обязательств перед МВФ - 13.10.2024, ПРАЙМ
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Банк России заявил о погашении всех обязательств перед МВФ
Банк России заявил о погашении всех обязательств перед МВФ - 13.10.2024, ПРАЙМ
Банк России заявил о погашении всех обязательств перед МВФ
Банк России погасил все обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ), сообщил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин. | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T15:49+0300
2024-10-13T15:49+0300
банк россии
россия
мвф
алексей заботкин
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Банк России погасил все обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ), сообщил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.Об этом рассказал в интервью блогеру Игорю Рыбакову, упомянув, что все обязательства перед МВФ были погашены еще в начала текущего века. "Наши обязательства перед МВФ были полностью погашены в начале 2000-х уже, поэтому никаких обязательств перед МВФ в части макроэкономической политики вот с того момента, когда мы перестали получать от него финансовую помощь, мы не несем, - отметил Заботкин.В этой связи зампред ЦБ уточнил, что данные о якобы зависимости регулятора от МВФ уходят корнями еще в 1990-ые, когда Россия на фоне кризиса была вынуждена брать кредиты у фонда. Однако сейчас все эти займы уже выплачены, резюмировал Заботкин.
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россия, мвф, алексей заботкин
Банк России, РОССИЯ, МВФ, Алексей Заботкин
15:49 13.10.2024
 
Банк России заявил о погашении всех обязательств перед МВФ

Заботкин: ЦБ заявил о погашении всех обязательств перед МВФ

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкП/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
П/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Банк России погасил все обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ), сообщил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.
Об этом рассказал в интервью блогеру Игорю Рыбакову, упомянув, что все обязательства перед МВФ были погашены еще в начала текущего века.
"Наши обязательства перед МВФ были полностью погашены в начале 2000-х уже, поэтому никаких обязательств перед МВФ в части макроэкономической политики вот с того момента, когда мы перестали получать от него финансовую помощь, мы не несем, - отметил Заботкин.
В этой связи зампред ЦБ уточнил, что данные о якобы зависимости регулятора от МВФ уходят корнями еще в 1990-ые, когда Россия на фоне кризиса была вынуждена брать кредиты у фонда. Однако сейчас все эти займы уже выплачены, резюмировал Заботкин.
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