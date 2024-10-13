https://1prime.ru/20241013/briks-852150804.html

Эксперт назвал причину роста списка желающих вступить в БРИКС

Эксперт назвал причину роста списка желающих вступить в БРИКС - 13.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал причину роста списка желающих вступить в БРИКС

Длинный список желающих вступить в БРИКС государств демонстрирует их усталость от диктата Соединенных Штатов. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости член... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T08:38+0300

2024-10-13T08:38+0300

2024-10-13T08:39+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Длинный список желающих вступить в БРИКС государств демонстрирует их усталость от диктата Соединенных Штатов. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.Так, по его словам, таким образом страны стремятся найти альтернативу США, усилия которых направлены на сохранение своего господства в мире. "Естественно, что в условиях падения гегемона, конечно, хочется иметь какую-то альтернативу, на которую можно будет опереться, где можно будет получить поддержку, и где можно как-то более равноправно, хотя бы паритетно, строить международные экономические отношения, а не просто получать указания", - сказал Безпалько.БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.

https://1prime.ru/20241012/briks-852148261.html

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