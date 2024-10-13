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Эксперт назвал причину роста списка желающих вступить в БРИКС - 13.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал причину роста списка желающих вступить в БРИКС
Эксперт назвал причину роста списка желающих вступить в БРИКС - 13.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал причину роста списка желающих вступить в БРИКС
Длинный список желающих вступить в БРИКС государств демонстрирует их усталость от диктата Соединенных Штатов. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости член... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T08:38+0300
2024-10-13T08:39+0300
россия
сша
брикс
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Длинный список желающих вступить в БРИКС государств демонстрирует их усталость от диктата Соединенных Штатов. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.Так, по его словам, таким образом страны стремятся найти альтернативу США, усилия которых направлены на сохранение своего господства в мире. "Естественно, что в условиях падения гегемона, конечно, хочется иметь какую-то альтернативу, на которую можно будет опереться, где можно будет получить поддержку, и где можно как-то более равноправно, хотя бы паритетно, строить международные экономические отношения, а не просто получать указания", - сказал Безпалько.БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
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россия, сша, брикс
РОССИЯ, США, БРИКС
08:38 13.10.2024 (обновлено: 08:39 13.10.2024)
 
Эксперт назвал причину роста списка желающих вступить в БРИКС

Безпалько: список желающих вступить в БРИКС показывает усталость от диктата США

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Длинный список желающих вступить в БРИКС государств демонстрирует их усталость от диктата Соединенных Штатов. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.
Так, по его словам, таким образом страны стремятся найти альтернативу США, усилия которых направлены на сохранение своего господства в мире.
"Естественно, что в условиях падения гегемона, конечно, хочется иметь какую-то альтернативу, на которую можно будет опереться, где можно будет получить поддержку, и где можно как-то более равноправно, хотя бы паритетно, строить международные экономические отношения, а не просто получать указания", - сказал Безпалько.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
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