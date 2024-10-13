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Эксперты рассказали о потенциальных недостатках цифровых валют внутри БРИКС - 13.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали о потенциальных недостатках цифровых валют внутри БРИКС
Эксперты рассказали о потенциальных недостатках цифровых валют внутри БРИКС - 13.10.2024, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о потенциальных недостатках цифровых валют внутри БРИКС
Внутри БРИКС расчеты в цифровых валютах будут наиболее востребованными по мере усиления рестрикций против стран объединения, однако их использование не будет... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T08:48+0300
2024-10-13T09:05+0300
россия
брикс
цифровые валюты
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Внутри БРИКС расчеты в цифровых валютах будут наиболее востребованными по мере усиления рестрикций против стран объединения, однако их использование не будет лишено недостатков. Об этом агентству РИА Новости рассказали знакомые с ситуацией эксперты."Поскольку число участников внешнеэкономической деятельности, находящихся под санкциями, стремительно растет, то такая альтернативная система трансграничных расчетов, несомненно, будет востребована", - рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Отмечается, что большая часть участников БРИКС уже тестируют цифровые валюты своих центральных банков. Россия уже на законодательном уровне обеспечила возможность их использования для внешней торговли. Тем не менее, как упомянул доцент НИУ ВШЭ Андрей Столяров, стремительное распространение цифровых валют вряд ли возможно, так как для этого нужно согласие всех стран-членов БРИКС. Более того, по его словам, цифровые валюты не решают вопрос с неликвидностью валют. Также Осадчий упоминает, что существенные элементы системы для расчетов в цифровых валютах внутри БРИКС могут попасть под ограничения и создать угрозу вторичных санкций. В таком случае, по словам эксперта, такая система трансграничных расчетов будет изолирована от существующей международной финансовой системы.
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россия, брикс, цифровые валюты
РОССИЯ, БРИКС, цифровые валюты
08:48 13.10.2024 (обновлено: 09:05 13.10.2024)
 
Эксперты рассказали о потенциальных недостатках цифровых валют внутри БРИКС

Эксперты: для внедрения цифровых валют в расчеты БРИКС нужно согласие всех стран

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Внутри БРИКС расчеты в цифровых валютах будут наиболее востребованными по мере усиления рестрикций против стран объединения, однако их использование не будет лишено недостатков. Об этом агентству РИА Новости рассказали знакомые с ситуацией эксперты.
"Поскольку число участников внешнеэкономической деятельности, находящихся под санкциями, стремительно растет, то такая альтернативная система трансграничных расчетов, несомненно, будет востребована", - рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Отмечается, что большая часть участников БРИКС уже тестируют цифровые валюты своих центральных банков. Россия уже на законодательном уровне обеспечила возможность их использования для внешней торговли.
Тем не менее, как упомянул доцент НИУ ВШЭ Андрей Столяров, стремительное распространение цифровых валют вряд ли возможно, так как для этого нужно согласие всех стран-членов БРИКС. Более того, по его словам, цифровые валюты не решают вопрос с неликвидностью валют.
Также Осадчий упоминает, что существенные элементы системы для расчетов в цифровых валютах внутри БРИКС могут попасть под ограничения и создать угрозу вторичных санкций. В таком случае, по словам эксперта, такая система трансграничных расчетов будет изолирована от существующей международной финансовой системы.
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