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Турция может использовать БРИКС как козырь против Запада, пишут СМИ - 13.10.2024, ПРАЙМ
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Турция может использовать БРИКС как козырь против Запада, пишут СМИ
Турция может использовать БРИКС как козырь против Запада, пишут СМИ - 13.10.2024, ПРАЙМ
Турция может использовать БРИКС как козырь против Запада, пишут СМИ
На фоне зигзагов Турции в отношениях c Соединенными Штатами, Россией и Китаем страны БРИКС питают сомнения насчет принятия Анкары в состав объединения. Об этом... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T14:27+0300
2024-10-13T15:52+0300
россия
турция
сша
брикс
нато
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АНКАРА, 13 окт – ПРАЙМ. На фоне зигзагов Турции в отношениях c Соединенными Штатами, Россией и Китаем страны БРИКС питают сомнения насчет принятия Анкары в состав объединения. Об этом сообщает турецкое издание Aydınlık.Согласно информации газеты, Турция может использовать БРИКС И ШОС в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Западом."Что Анкара ожидает от этого саммита БРИКС, самого конкретного партнерства в поисках альтернативного глобального порядка? Главный вопрос заключается в следующем: станет ли Турция одним из пионеров этого альтернативного глобального порядка или продолжит использовать своё участие в таких организациях, как БРИКС и ШОС в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Атлантикой?", - пишет Aydınlık. Более того, как отмечается в статье, звучащие из Анкары заявления дают неоднозначные сигналы по этому вопросу, что показывают слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что "участие Турции в этих структурах (БРИКС, ШОС - ред.) не означает отказ от НАТО".Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС. Эксперт также подтвердил, что Анкара давно хотела стать частью организации.
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россия, турция, сша, брикс, нато
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, США, БРИКС, НАТО
14:27 13.10.2024 (обновлено: 15:52 13.10.2024)
 
Турция может использовать БРИКС как козырь против Запада, пишут СМИ

Aydınlık: зигзази Турции в отношениях с США и Россией вызывают сомнения в БРИКС

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
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АНКАРА, 13 окт – ПРАЙМ. На фоне зигзагов Турции в отношениях c Соединенными Штатами, Россией и Китаем страны БРИКС питают сомнения насчет принятия Анкары в состав объединения. Об этом сообщает турецкое издание Aydınlık.
Согласно информации газеты, Турция может использовать БРИКС И ШОС в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Западом.
"Что Анкара ожидает от этого саммита БРИКС, самого конкретного партнерства в поисках альтернативного глобального порядка? Главный вопрос заключается в следующем: станет ли Турция одним из пионеров этого альтернативного глобального порядка или продолжит использовать своё участие в таких организациях, как БРИКС и ШОС в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Атлантикой?", - пишет Aydınlık.
Более того, как отмечается в статье, звучащие из Анкары заявления дают неоднозначные сигналы по этому вопросу, что показывают слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что "участие Турции в этих структурах (БРИКС, ШОС - ред.) не означает отказ от НАТО".
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС. Эксперт также подтвердил, что Анкара давно хотела стать частью организации.
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РОССИЯТУРЦИЯСШАБРИКСНАТО
 
 
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