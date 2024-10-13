https://1prime.ru/20241013/briks-852154314.html

Турция может использовать БРИКС как козырь против Запада, пишут СМИ

Турция может использовать БРИКС как козырь против Запада, пишут СМИ - 13.10.2024, ПРАЙМ

Турция может использовать БРИКС как козырь против Запада, пишут СМИ

На фоне зигзагов Турции в отношениях c Соединенными Штатами, Россией и Китаем страны БРИКС питают сомнения насчет принятия Анкары в состав объединения. Об этом... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T14:27+0300

2024-10-13T14:27+0300

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АНКАРА, 13 окт – ПРАЙМ. На фоне зигзагов Турции в отношениях c Соединенными Штатами, Россией и Китаем страны БРИКС питают сомнения насчет принятия Анкары в состав объединения. Об этом сообщает турецкое издание Aydınlık.Согласно информации газеты, Турция может использовать БРИКС И ШОС в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Западом."Что Анкара ожидает от этого саммита БРИКС, самого конкретного партнерства в поисках альтернативного глобального порядка? Главный вопрос заключается в следующем: станет ли Турция одним из пионеров этого альтернативного глобального порядка или продолжит использовать своё участие в таких организациях, как БРИКС и ШОС в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Атлантикой?", - пишет Aydınlık. Более того, как отмечается в статье, звучащие из Анкары заявления дают неоднозначные сигналы по этому вопросу, что показывают слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что "участие Турции в этих структурах (БРИКС, ШОС - ред.) не означает отказ от НАТО".Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС. Эксперт также подтвердил, что Анкара давно хотела стать частью организации.

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россия, турция, сша, брикс, нато