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Исследование: россияне стали отказываться от хранения денег "под матрасом" - 13.10.2024, ПРАЙМ
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Исследование: россияне стали отказываться от хранения денег "под матрасом"
Исследование: россияне стали отказываться от хранения денег "под матрасом" - 13.10.2024, ПРАЙМ
Исследование: россияне стали отказываться от хранения денег "под матрасом"
Доля россиян, которые хранят сбережения "под матрасом", опустилась до рекордных как минимум за последние десять лет 20 процентов. Об этом агентству РИА Новости... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T13:42+0300
2024-10-13T13:47+0300
россия
банки
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Доля россиян, которые хранят сбережения "под матрасом", опустилась до рекордных как минимум за последние десять лет 20 процентов. Об этом агентству РИА Новости рассказали в компании по управлению активами Anderida Financial Group.Отмечается, что еще в прошлом году количество граждан, хранящих деньги дома, составляло 32 процента. По данным экспертов, такая тенденция связана с несколькими факторами, среди которых рост ставок по вкладам, относительно стабильная ситуация на финансовом рынке и отсутствие отзывов лицензий крупных банков.Более того, аналитики отмечают рост финансовой грамотности россиян. Кроме того, существенно выросла доля граждан России, которые копят деньги исключительно в банке: за год их количество достигло 55 процентов от числа опрошенных.Ранее маркетплейс "Банки.ру" сообщал, что россияне более активно открывают вклады в начале недели. Отмечается, что на понедельник приходится почти 30% депозитов, открытых за 8 месяцев 2024 года
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россия, банки
РОССИЯ, Банки
13:42 13.10.2024 (обновлено: 13:47 13.10.2024)
 
Исследование: россияне стали отказываться от хранения денег "под матрасом"

Anderida Financial Group: рекордно мало россиян стали хранить деньги дома

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Доля россиян, которые хранят сбережения "под матрасом", опустилась до рекордных как минимум за последние десять лет 20 процентов. Об этом агентству РИА Новости рассказали в компании по управлению активами Anderida Financial Group.
Отмечается, что еще в прошлом году количество граждан, хранящих деньги дома, составляло 32 процента. По данным экспертов, такая тенденция связана с несколькими факторами, среди которых рост ставок по вкладам, относительно стабильная ситуация на финансовом рынке и отсутствие отзывов лицензий крупных банков.
Более того, аналитики отмечают рост финансовой грамотности россиян. Кроме того, существенно выросла доля граждан России, которые копят деньги исключительно в банке: за год их количество достигло 55 процентов от числа опрошенных.
Ранее маркетплейс "Банки.ру" сообщал, что россияне более активно открывают вклады в начале недели. Отмечается, что на понедельник приходится почти 30% депозитов, открытых за 8 месяцев 2024 года
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