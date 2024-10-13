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Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения
Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения - 13.10.2024, ПРАЙМ
Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения
Российский президент Владимир Путин получил красивую вазу в подярок на свой день рождения от турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом рассказал... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T11:49+0300
2024-10-13T11:49+0300
2024-10-13T11:49+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин получил красивую вазу в подярок на свой день рождения от турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.Об этом он сообщил Павлу Зарубину, фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста."Я могу сказать, что это красивая ваза", - сказал Ушаков, уточнил, что Эрдоган попросил доставить этот подарок до своего телефонного разговора с Путиным.Владимир Путин отметил свой день рождения 7 октября.
https://1prime.ru/20241011/putin-852125810.html
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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения
Ушаков: Эрдоган подарил Путину красивую вазу на день рождения
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин получил красивую вазу в подярок на свой день рождения от турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Об этом он сообщил Павлу Зарубину, фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале
журналиста.
"Я могу сказать, что это красивая ваза", - сказал Ушаков, уточнил, что Эрдоган попросил доставить этот подарок до своего телефонного разговора с Путиным.
Владимир Путин отметил свой день рождения 7 октября.
Путин подтвердил, что скоро встретится с Эрдоганом