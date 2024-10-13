https://1prime.ru/20241013/erdogan-852153221.html

Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения

Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения - 13.10.2024, ПРАЙМ

Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения

Российский президент Владимир Путин получил красивую вазу в подярок на свой день рождения от турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом рассказал... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T11:49+0300

2024-10-13T11:49+0300

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россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин получил красивую вазу в подярок на свой день рождения от турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.Об этом он сообщил Павлу Зарубину, фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста."Я могу сказать, что это красивая ваза", - сказал Ушаков, уточнил, что Эрдоган попросил доставить этот подарок до своего телефонного разговора с Путиным.Владимир Путин отметил свой день рождения 7 октября.

https://1prime.ru/20241011/putin-852125810.html

турция

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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган