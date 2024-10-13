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Bloomberg: Евросоюз приближается к переломному моменту

Bloomberg: Евросоюз приближается к переломному моменту - 13.10.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: Евросоюз приближается к переломному моменту

"У Европы почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в жестоком мире" - с таким заголовком вышла публикация Bloomberg. Как утверждают авторы... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T21:16+0300

2024-10-13T21:16+0300

2024-10-13T21:23+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "У Европы почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в жестоком мире" - с таким заголовком вышла публикация Bloomberg. Как утверждают авторы информагентства, Евросоюз приближается к переломному моменту. В материале агентства утверждается, что сочетание политической немощи, внешних угроз и спада экономики может положить конец стремлениям Европейского союза стать самостоятельной глобальной силой.Это обстоятельство подталкивает государства Евросоюза к защите собственных национальных интересов, говорится в публикации. У Соединенных Штатов и Китая так же существуют серьезные проблемы. Но в то же время у этих государств функционируют системы, в существенной мере централизующие процесс принятия решений и при этом генерирующие значительные объемы частного или государственного капитала для обороны и инвестиций в передовые технологии. "У Европы нет ни одного из этих преимуществ", - утверждают авторы материала.

https://1prime.ru/20241011/sanktsii-852126607.html

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