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Bloomberg: Евросоюз приближается к переломному моменту - 13.10.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg: Евросоюз приближается к переломному моменту
Bloomberg: Евросоюз приближается к переломному моменту - 13.10.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: Евросоюз приближается к переломному моменту
"У Европы почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в жестоком мире" - с таким заголовком вышла публикация Bloomberg. Как утверждают авторы... | 13.10.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "У Европы почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в жестоком мире" - с таким заголовком вышла публикация Bloomberg. Как утверждают авторы информагентства, Евросоюз приближается к переломному моменту. В материале агентства утверждается, что сочетание политической немощи, внешних угроз и спада экономики может положить конец стремлениям Европейского союза стать самостоятельной глобальной силой.Это обстоятельство подталкивает государства Евросоюза к защите собственных национальных интересов, говорится в публикации. У Соединенных Штатов и Китая так же существуют серьезные проблемы. Но в то же время у этих государств функционируют системы, в существенной мере централизующие процесс принятия решений и при этом генерирующие значительные объемы частного или государственного капитала для обороны и инвестиций в передовые технологии. "У Европы нет ни одного из этих преимуществ", - утверждают авторы материала.
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ес, система
Политика, ЕС, Система
21:16 13.10.2024 (обновлено: 21:23 13.10.2024)
 
Bloomberg: Евросоюз приближается к переломному моменту

Bloomberg: У Европы почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в мире

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "У Европы почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в жестоком мире" - с таким заголовком вышла публикация Bloomberg. Как утверждают авторы информагентства, Евросоюз приближается к переломному моменту.
В материале агентства утверждается, что сочетание политической немощи, внешних угроз и спада экономики может положить конец стремлениям Европейского союза стать самостоятельной глобальной силой.
Это обстоятельство подталкивает государства Евросоюза к защите собственных национальных интересов, говорится в публикации.
У Соединенных Штатов и Китая так же существуют серьезные проблемы. Но в то же время у этих государств функционируют системы, в существенной мере централизующие процесс принятия решений и при этом генерирующие значительные объемы частного или государственного капитала для обороны и инвестиций в передовые технологии.
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"У Европы нет ни одного из этих преимуществ", - утверждают авторы материала.
 
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