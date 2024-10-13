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Эксперт оценил перспективы замены врачей ИИ-сервисами

Эксперт оценил перспективы замены врачей ИИ-сервисами - 13.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил перспективы замены врачей ИИ-сервисами

Искусственный интеллект сможет частично заменить терапевта к 2025-2026 году: он будет опрашивать пациента на предмет жалоб, анализировать информацию, а затем... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T09:14+0300

2024-10-13T09:14+0300

2024-10-13T09:15+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Искусственный интеллект сможет частично заменить терапевта к 2025-2026 году: он будет опрашивать пациента на предмет жалоб, анализировать информацию, а затем отправлять пациента дальше по врачам, рассказал РИА Новости вице-президент МТС по стратегии и инновациям, CEO центра инноваций МТС Future Crew Евгений Черешнев. "Сейчас существуют несколько сценариев внедрение ИИ-сервисов в медицину. Один из наиболее понятных и близких — это организация базовой фильтрации пациентов. Проще говоря, ИИ будет сможет частично заменить терапевта. Такие сервисы будут опрашивать пациента на предмет жалоб, анализировать информацию, а затем отправлять пациента дальше по врачам: если сломана рука, то в травматологию, если проблемы со зрением — к офтальмологу. Реализацию этой технологии мы увидим в горизонте 2025-2026 года", - сказал Черешнев. Эксперт назвал ещё несколько сценариев внедрения искусственного интеллекта в медицину. Так, например, ИИ может стать умным агентом для врачей, который будет обладать массивом актуальных медицинских данных и отрабатывать информацию, в том числе снимки, КТ, МРТ и так далее. Такой агент сможет проанализировать данные, поставить предварительный диагноз, а врач уже соглашаться с ним или нет. ИИ также откроет возможность создания персонализированных сервисов. "Если говорить в общих чертах, то у каждого человека будет личный ИИ-агент, который, исходя из данных о здоровье и физическом состоянии владельца, будет строить некий жизненный план, который позволит сохранить здоровье. Условно, если у владельца такого объекта повышенный сахар в крови, то ИИ-агент будет строить план питания с учетом этой проблемы и также будет убирать сладкое из корзин на маркетплейсах. Если нехватка железа – наоборот, добавлять в корзину продукты с повышенным содержанием железа и так далее", - объяснил Черешнев. По его мнению, сейчас рынок ИИ-решений в медицине растет двузначными темпами. Предполагается, что в ближайшие годы решения по каждому из трех сценариев будут все активнее выходить на рынки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, медицина, ии