https://1prime.ru/20241013/importozameschenie-852151272.html

Раскрыто, кто нужен России для работы над импортозамещением

Раскрыто, кто нужен России для работы над импортозамещением - 13.10.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, кто нужен России для работы над импортозамещением

Российские компании стали чаще искать иностранных экспертов, которые смогут работать над импортозамещением, сейчас в основном привлекают сотрудников такого... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T08:57+0300

2024-10-13T08:57+0300

2024-10-13T08:57+0300

россия

импортозамещение

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российские компании стали чаще искать иностранных экспертов, которые смогут работать над импортозамещением, сейчас в основном привлекают сотрудников такого уровня из Индии, Малайзии, Казахстана, Турции, Вьетнама, Китая и Ирана, сообщила РИА Новости руководитель отдела подбора персонала сервисно-рекрутинговой компании Fersol Татьяны Маркиной. Она объяснила, что речь идет о специалистах, которые "могут в России модернизировать программное обеспечение и обслуживать западное оборудование компаний, ушедших с российского рынка, или с нуля организовать производство продукции, которая больше не поставляется в нашу страну". Специалистов, обладающих необходимыми компетенциями, практически невозможно найти среди российских соискателей, так как это "штучный" товар, отметила Маркина. "Поэтому компании вынуждены искать и приглашать иностранных экспертов. До 2022 года большинство экспатов были из европейских стран. Сейчас в основном на работу в российские компании приезжают иностранные эксперты из Индии, Малайзии, Казахстана, Турции, Вьетнама, Китая и Ирана. Для зарубежных представительств российских компаний мы также ищем локальных специалистов из Турции, Китая, стран Персидского залива, Африки и Латинской Америки", - сказала представитель Fersol. "Тенденция налицо. В 2023 году мы получили 67 заявок на подбор, в 2024 году - 95. Рост - 42%", - подчеркнула она. Маркина добавила, что значительное количество запросов на поиск иностранных специалистов поступает от нефтегазовой и химической отраслей. "К примеру, мы искали технологов по производству молочной кислоты, полимерной пленки, латекса, хлористого калия и даже жевательной резинки", - добавила она.

https://1prime.ru/20241009/dvigatel-852070649.html

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россия, импортозамещение