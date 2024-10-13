https://1prime.ru/20241013/karaganov-852150381.html

Караганов рассказал, когда нужно отвечать ядерным оружием

Караганов рассказал, когда нужно отвечать ядерным оружием - 13.10.2024, ПРАЙМ

Караганов рассказал, когда нужно отвечать ядерным оружием

Российская ядерная доктрина была безрассудна, необходимо изменять ее на деле - такое заявление РИА Новости сделал научный руководитель факультета Мировой... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T07:31+0300

2024-10-13T07:31+0300

2024-10-13T07:31+0300

вооружения

ядерное оружие

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/78728/28/787282839_0:0:624:352_1920x0_80_0_0_77527bcd47ecece32ba89a3ced4bfd94.jpg

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российская ядерная доктрина была безрассудна, необходимо изменять ее на деле - такое заявление РИА Новости сделал научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Сергей Караганов. "Мы ждали слишком долго, у нас была безрассудная, беспечная ядерная доктрина, нужно менять ее на деле, совершенно понятно, что удары по территории России, по нашим гражданам, по нашим военным арсеналам, по нашим вооруженным силам должны быть причиной для применения ядерного оружия", - сказал он.По его словам, в настоящее время Россия двинулась "в этом правильном направлении с огромным опозданием". Он добавил, что СВО была начата без включения самого важного ресурса - ядерного. "Мы поступили беспечно и безрассудно, сейчас мы возвращаемся к здравому смыслу", - констатировал эксперт. Караганов подчеркнул, что это относится не только к конфликту с Западом на Украине. "Сейчас мир вступил в острый период длительных кризисов и войн, связанный с переустройством мировой системы… Если этот инструмент не будет работать, то мы обречены на серию войн и потом - на большую войну", - пояснил собеседник. В июне 2023 года Караганов в статье для журнала "Россия в глобальной политике" отмечал, что в доктрине России "безрассудно задран" порог применения ядерного оружия. Он считает, что агрессивность элит Запада растет, и он не видит другой возможности пробудить у них чувство самосохранения, нежели посредством усиления ядерного сдерживания. Кроме того, Караганов был модератором пленарной сессии Петербургского экономического форума в июне текущего года с участием президента Владимира Путина. На пленарном заседании он не раз поднимал тему использования ядерного оружия против Украины и Запада. Например, он утверждал, что украинский конфликт не получится закончить без "убыстрённого движения по лестнице ядерной эскалации" и что это поможет "сэкономить большое количество жизней". По его словам, возможно, пока рано двигаться в сторону ядерной эскалации, однако "двигаться к этому надо". Президент России ответил на это, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет и у Москвы в этом нет необходимости, РФ не бряцает ядерным оружием. Тогда же глава государства не исключил внесения изменений в ядерную доктрину. В сентябре, на ежегодном заседании постоянного совещания Совбеза страны по ядерному сдерживанию президент предложил понизить ядерный порог. Он сказал, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против страны, в том числе если противник, применив обычное оружие, провоцирует критическую угрозу суверенитету РФ. Глава государства предложил считать агрессию со стороны неядерной страны с участием ядерного как их совместное нападение на Россию. Кроме того, Путин предложил дополнить ядерную доктрину России пунктом, позволяющим Москве применить ядерное оружие, если начнется агрессия против Белоруссии как участника Союзного государства. Путин объяснил необходимость изменения ядерной доктрины государства важностью прогнозирования ситуации и адаптации этого документа стратегического планирования к современным реалиям.

https://1prime.ru/20240929/yadernoe-851848784.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ядерное оружие, россия