https://1prime.ru/20241013/karaganov-852150381.html
Караганов рассказал, когда нужно отвечать ядерным оружием
Караганов рассказал, когда нужно отвечать ядерным оружием - 13.10.2024, ПРАЙМ
Караганов рассказал, когда нужно отвечать ядерным оружием
Российская ядерная доктрина была безрассудна, необходимо изменять ее на деле - такое заявление РИА Новости сделал научный руководитель факультета Мировой... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T07:31+0300
2024-10-13T07:31+0300
2024-10-13T07:31+0300
вооружения
ядерное оружие
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/78728/28/787282839_0:0:624:352_1920x0_80_0_0_77527bcd47ecece32ba89a3ced4bfd94.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российская ядерная доктрина была безрассудна, необходимо изменять ее на деле - такое заявление РИА Новости сделал научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Сергей Караганов. "Мы ждали слишком долго, у нас была безрассудная, беспечная ядерная доктрина, нужно менять ее на деле, совершенно понятно, что удары по территории России, по нашим гражданам, по нашим военным арсеналам, по нашим вооруженным силам должны быть причиной для применения ядерного оружия", - сказал он.По его словам, в настоящее время Россия двинулась "в этом правильном направлении с огромным опозданием". Он добавил, что СВО была начата без включения самого важного ресурса - ядерного. "Мы поступили беспечно и безрассудно, сейчас мы возвращаемся к здравому смыслу", - констатировал эксперт. Караганов подчеркнул, что это относится не только к конфликту с Западом на Украине. "Сейчас мир вступил в острый период длительных кризисов и войн, связанный с переустройством мировой системы… Если этот инструмент не будет работать, то мы обречены на серию войн и потом - на большую войну", - пояснил собеседник. В июне 2023 года Караганов в статье для журнала "Россия в глобальной политике" отмечал, что в доктрине России "безрассудно задран" порог применения ядерного оружия. Он считает, что агрессивность элит Запада растет, и он не видит другой возможности пробудить у них чувство самосохранения, нежели посредством усиления ядерного сдерживания. Кроме того, Караганов был модератором пленарной сессии Петербургского экономического форума в июне текущего года с участием президента Владимира Путина. На пленарном заседании он не раз поднимал тему использования ядерного оружия против Украины и Запада. Например, он утверждал, что украинский конфликт не получится закончить без "убыстрённого движения по лестнице ядерной эскалации" и что это поможет "сэкономить большое количество жизней". По его словам, возможно, пока рано двигаться в сторону ядерной эскалации, однако "двигаться к этому надо". Президент России ответил на это, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет и у Москвы в этом нет необходимости, РФ не бряцает ядерным оружием. Тогда же глава государства не исключил внесения изменений в ядерную доктрину. В сентябре, на ежегодном заседании постоянного совещания Совбеза страны по ядерному сдерживанию президент предложил понизить ядерный порог. Он сказал, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против страны, в том числе если противник, применив обычное оружие, провоцирует критическую угрозу суверенитету РФ. Глава государства предложил считать агрессию со стороны неядерной страны с участием ядерного как их совместное нападение на Россию. Кроме того, Путин предложил дополнить ядерную доктрину России пунктом, позволяющим Москве применить ядерное оружие, если начнется агрессия против Белоруссии как участника Союзного государства. Путин объяснил необходимость изменения ядерной доктрины государства важностью прогнозирования ситуации и адаптации этого документа стратегического планирования к современным реалиям.
https://1prime.ru/20240929/yadernoe-851848784.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78728/28/787282839_0:0:624:468_1920x0_80_0_0_bdaf7cb513d333e6b8eadd93a29abf1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ядерное оружие, россия
Вооружения, ядерное оружие, РОССИЯ
Караганов рассказал, когда нужно отвечать ядерным оружием
Караганов назвал удары по России, на которые следует отвечать ядерным оружием
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российская ядерная доктрина была безрассудна, необходимо изменять ее на деле - такое заявление РИА Новости сделал научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Сергей Караганов.
"Мы ждали слишком долго, у нас была безрассудная, беспечная ядерная доктрина, нужно менять ее на деле, совершенно понятно, что удары по территории России, по нашим гражданам, по нашим военным арсеналам, по нашим вооруженным силам должны быть причиной для применения ядерного оружия", - сказал он.
По его словам, в настоящее время Россия двинулась "в этом правильном направлении с огромным опозданием". Он добавил, что СВО была начата без включения самого важного ресурса - ядерного. "Мы поступили беспечно и безрассудно, сейчас мы возвращаемся к здравому смыслу", - констатировал эксперт.
На Западе задались вопросом, когда Россия применит ядерное оружие
Караганов подчеркнул, что это относится не только к конфликту с Западом на Украине. "Сейчас мир вступил в острый период длительных кризисов и войн, связанный с переустройством мировой системы… Если этот инструмент не будет работать, то мы обречены на серию войн и потом - на большую войну", - пояснил собеседник.
В июне 2023 года Караганов в статье для журнала "Россия в глобальной политике" отмечал, что в доктрине России "безрассудно задран" порог применения ядерного оружия. Он считает, что агрессивность элит Запада растет, и он не видит другой возможности пробудить у них чувство самосохранения, нежели посредством усиления ядерного сдерживания.
Кроме того, Караганов был модератором пленарной сессии Петербургского экономического форума в июне текущего года с участием президента Владимира Путина. На пленарном заседании он не раз поднимал тему использования ядерного оружия против Украины и Запада. Например, он утверждал, что украинский конфликт не получится закончить без "убыстрённого движения по лестнице ядерной эскалации" и что это поможет "сэкономить большое количество жизней". По его словам, возможно, пока рано двигаться в сторону ядерной эскалации, однако "двигаться к этому надо".
Президент России ответил на это, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет и у Москвы в этом нет необходимости, РФ не бряцает ядерным оружием. Тогда же глава государства не исключил внесения изменений в ядерную доктрину.
В сентябре, на ежегодном заседании постоянного совещания Совбеза страны по ядерному сдерживанию президент предложил понизить ядерный порог. Он сказал, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против страны, в том числе если противник, применив обычное оружие, провоцирует критическую угрозу суверенитету РФ. Глава государства предложил считать агрессию со стороны неядерной страны с участием ядерного как их совместное нападение на Россию. Кроме того, Путин предложил дополнить ядерную доктрину России пунктом, позволяющим Москве применить ядерное оружие, если начнется агрессия против Белоруссии как участника Союзного государства.
Путин объяснил необходимость изменения ядерной доктрины государства важностью прогнозирования ситуации и адаптации этого документа стратегического планирования к современным реалиям.