https://1prime.ru/20241013/kitay-852037324.html

Последнее китайское предупреждение для экономики: все этого ждут

Последнее китайское предупреждение для экономики: все этого ждут - 13.10.2024, ПРАЙМ

Последнее китайское предупреждение для экономики: все этого ждут

В конце сентября 2024 года Народный банк Китая объявил о масштабных мерах по стимулированию экономики путем предоставления льгот по ипотечным кредитам, снижения | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T08:00+0300

2024-10-13T08:00+0300

2024-10-13T08:00+0300

экономика

мнения аналитиков

китай

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МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. В конце сентября 2024 года Народный банк Китая объявил о масштабных мерах по стимулированию экономики путем предоставления льгот по ипотечным кредитам, снижения требований по резервированию для банков, а также поддержки ликвидности рынка ценных бумаг. В частности, план по стимулированию фондового рынка оценивается в рекордную сумму в размере 800 млрд юаней (114 млрд долларов).Столь масштабные вливания финансовых средств направлены на решение проблем китайской экономики, среди которых – замедление восстановления после COVID на фоне слабого внутреннего частного спроса и ослабления рынка недвижимости. По данным Азиатского банка развития (сентябрь 2024), прогнозируемые темпы прироста ВВП Китая составят 4,8% в 2024 году и 4,5% в 2025 году против в среднем 6,7% в 2015-2019 годах. Рост потребления оставался вялым в первом полугодии 2024 года. Потребительская уверенность еще не восстановилась до допандемического уровня и является существенным препятствием для восстановления экономики.За последние несколько лет отмечалось заметное снижение капитализации китайского фондового рынка из-за усиления контроля государства над бизнесом. На фоне растущей геополитической напряженности и торговых проблем с США и ЕС в 2023 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику КНР снизились на 13,7%, а в январе-августе упали еще на 31,5% в годовом сопоставлении.С учетом того, что после объявленных мер поддержки китайский фондовый рынок показал существенный рост, т.е. инвесторы позитивно отреагировали, действия Народного банка Китая можно считать шагом в правильном направлении.Однако для устойчивого преломления негативных тенденций в китайской экономике меры денежно-кредитной политики должны дополняться бюджетными мерами стимулирования. В области фискальной политики важно поддерживать национальные стратегические проекты, высокотехнологичное производство, технологический прогресс особенно в сфере малого и среднего бизнеса.Учитывая значительную долю Китая в мировом ВВП (18,7% по ППС), преодоление проблем в китайской экономике должно позитивно отразиться на международной торговле, глобальных потоках ПИИ и мировой экономике в целом.При вложениях в китайские активы необходимо учитывать собственные стратегии диверсификации активов, а также сохраняющиеся риски. Среди них – возможное ухудшение ситуации на рынке недвижимости КНР, эскалация торговой напряженности на фоне неопределенности результатов выборов в США и связанной с ними торговой политики, а также растущая глобальная экономическая фрагментация из-за геополитических проблем.Автор - Артем Пылин, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве Российской Федерации

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Артем Пылин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/07/852037159_0:32:454:486_100x100_80_0_0_dafb4ecc97ae6b3881844cc6724e8f28.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Артем Пылин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/07/852037159_0:32:454:486_100x100_80_0_0_dafb4ecc97ae6b3881844cc6724e8f28.jpg

мнения аналитиков, китай, китайские компании