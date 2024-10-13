https://1prime.ru/20241013/kvadrobery-852154740.html

В Узбекистане будут наказывать родителей детей-квадроберов

В Узбекистане будут наказывать родителей детей-квадроберов - 13.10.2024, ПРАЙМ

В Узбекистане будут наказывать родителей детей-квадроберов

В Узбекистане могут начать штрафовать родителей, чьи дети увлекаются субкультурой квадробинга. Как сообщили узбекистанские правоохранители, сумма штрафа за... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T16:04+0300

2024-10-13T16:04+0300

2024-10-13T16:05+0300

родители

штраф

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. В Узбекистане могут начать штрафовать родителей, чьи дети увлекаются субкультурой квадробинга. Как сообщили узбекистанские правоохранители, сумма штрафа за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка может составить до 1,875 миллиона сумов, то есть порядка $150.В Узбекистане в последние месяцы в социальных сетях пользуются широкой популярностью видео детей в масках животных. Например, в одном из роликов показано, как подросток, подражая собаке, набросился на прохожих и напугал других детей."Такие случаи являются нарушением правил нахождения в общественных местах, - указывается в сообщении, опубликованном на сайте МВД Узбекистана. - В соответствии с кодексом об административной ответственности, неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, в том числе доведение несовершеннолетних до совершения административного правонарушения, - наказывается штрафом"

https://1prime.ru/20241006/gaz-852015006.html

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родители, штраф