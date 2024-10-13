https://1prime.ru/20241013/mishustin-852152267.html

Мишустин оценил успехи российского АПК в условиях санкций

Мишустин оценил успехи российского АПК в условиях санкций - 13.10.2024, ПРАЙМ

Мишустин оценил успехи российского АПК в условиях санкций

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что в... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T09:48+0300

2024-10-13T09:48+0300

2024-10-13T09:48+0300

россия

михаил мишустин

санкции против рф

апк

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что в условиях санкционного давления АПК России успешно решает стратегические задачи обеспечения продовольственной безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Этот значимый для страны праздник вы встречаете серьезными достижениями, которые стали возможны благодаря вашему профессионализму, целеустремленности, самоотверженности и упорству", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что сегодня, "в условиях глобальных перемен и нарастающего санкционного давления", агропромышленный комплекс России успешно решает поставленные президентом стратегические задачи обеспечения продовольственной безопасности, демонстрирует уверенные темпы роста, прочно удерживает лидирующие позиции на международном рынке, увеличивает экспорт, расширяет его географию и ассортимент. По словам премьера, правительство уделяет приоритетное внимание развитию отечественного АПК, повышению его эффективности, модернизации материально-технической базы и производственных мощностей, реализации масштабных инвестиционных проектов. Продолжается цифровая трансформация отрасли, внедрение инноваций, биотехнологий и искусственного интеллекта. Ведется системная работа по совершенствованию социальной инфраструктуры сельских территорий, коммунальных и инженерных сетей, созданию комфортных условий, улучшению качества жизни людей. Важным направлением является формирование кадрового, научного потенциала, подготовка и привлечение квалифицированных специалистов. "От всей души хочу поблагодарить сельских тружеников и работников перерабатывающей промышленности за нелегкий ежедневный труд, преданность своему призванию, любовь к родной земле. Желаю вам дальнейших успехов, благополучия и процветания", - резюмировал премьер-министр.

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россия, михаил мишустин, санкции против рф, апк