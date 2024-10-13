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Банды иностранцев распоясались. В Польше констатировали бессилие полиции - 13.10.2024, ПРАЙМ
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Банды иностранцев распоясались. В Польше констатировали бессилие полиции
Банды иностранцев распоясались. В Польше констатировали бессилие полиции - 13.10.2024, ПРАЙМ
Банды иностранцев распоясались. В Польше констатировали бессилие полиции
В Польше наблюдается рост преступности — банды из иностранцев становятся все активнее, а силовикам не хватает сил для защиты поляков, пишет издание Najwyższy... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T10:18+0300
2024-10-13T10:18+0300
польша
криминал
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. В Польше наблюдается рост преступности — банды из иностранцев становятся все активнее, а силовикам не хватает сил для защиты поляков, пишет издание Najwyższy CZAS!Среди проблем полиции — один патруль вместо необходимых четырех-пяти. От полицейских требуют прежде всего статистических показателей — например, количества оформленных штрафов. Бывают случаи, когда для улучшения статистики в патрули записывают, например, начальника отделения полиции его заместителя, а на самом деле они сидят в отделении и никуда не выезжают. В Варшаве не хватает 2,5 тысяч полицейских.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа этом фоне профсоюзные лидеры из полицейской "Солидарности" начали итальянскую забастовку. Акция протеста начнется 11 октябряПолицейские требуют повышения зарплаты и условий для заполнения вакансий. Также они будут проводить с выявленными нарушителями разъяснительную работу вместо оформления штрафов. То есть это итальянская забастовка с нарочито педантичным выполнением обязанностей. Еще один инструмент давления — отказ от использования личных телефонов в служебных целях.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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польша
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польша, криминал
ПОЛЬША, Криминал
10:18 13.10.2024
 
Банды иностранцев распоясались. В Польше констатировали бессилие полиции

Najwyższy CZAS: в Польше активизировались банды, состоящие из иностранцев

© Unsplash/Komarov EgorВаршава, Польша
Варшава, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. В Польше наблюдается рост преступности — банды из иностранцев становятся все активнее, а силовикам не хватает сил для защиты поляков, пишет издание Najwyższy CZAS!
Среди проблем полиции — один патруль вместо необходимых четырех-пяти. От полицейских требуют прежде всего статистических показателей — например, количества оформленных штрафов. Бывают случаи, когда для улучшения статистики в патрули записывают, например, начальника отделения полиции его заместителя, а на самом деле они сидят в отделении и никуда не выезжают. В Варшаве не хватает 2,5 тысяч полицейских.
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На этом фоне профсоюзные лидеры из полицейской "Солидарности" начали итальянскую забастовку. Акция протеста начнется 11 октября
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Полицейские требуют повышения зарплаты и условий для заполнения вакансий. Также они будут проводить с выявленными нарушителями разъяснительную работу вместо оформления штрафов. То есть это итальянская забастовка с нарочито педантичным выполнением обязанностей. Еще один инструмент давления — отказ от использования личных телефонов в служебных целях.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ПОЛЬШАКриминал
 
 
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