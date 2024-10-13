https://1prime.ru/20241013/polsha-852152416.html
Банды иностранцев распоясались. В Польше констатировали бессилие полиции
Банды иностранцев распоясались. В Польше констатировали бессилие полиции - 13.10.2024, ПРАЙМ
Банды иностранцев распоясались. В Польше констатировали бессилие полиции
В Польше наблюдается рост преступности — банды из иностранцев становятся все активнее, а силовикам не хватает сил для защиты поляков, пишет издание Najwyższy... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T10:18+0300
2024-10-13T10:18+0300
2024-10-13T10:18+0300
польша
криминал
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/16/841261669_0:315:2401:1665_1920x0_80_0_0_e8d7246503a3e4b0ef726cf1d4a3310b.jpg
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. В Польше наблюдается рост преступности — банды из иностранцев становятся все активнее, а силовикам не хватает сил для защиты поляков, пишет издание Najwyższy CZAS!Среди проблем полиции — один патруль вместо необходимых четырех-пяти. От полицейских требуют прежде всего статистических показателей — например, количества оформленных штрафов. Бывают случаи, когда для улучшения статистики в патрули записывают, например, начальника отделения полиции его заместителя, а на самом деле они сидят в отделении и никуда не выезжают. В Варшаве не хватает 2,5 тысяч полицейских.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа этом фоне профсоюзные лидеры из полицейской "Солидарности" начали итальянскую забастовку. Акция протеста начнется 11 октябряПолицейские требуют повышения зарплаты и условий для заполнения вакансий. Также они будут проводить с выявленными нарушителями разъяснительную работу вместо оформления штрафов. То есть это итальянская забастовка с нарочито педантичным выполнением обязанностей. Еще один инструмент давления — отказ от использования личных телефонов в служебных целях.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20241004/raskhody-851961508.html
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/16/841261669_0:0:2399:1799_1920x0_80_0_0_6e6bba0a3d4eb8b7e604894851402802.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, криминал
Банды иностранцев распоясались. В Польше констатировали бессилие полиции
Najwyższy CZAS: в Польше активизировались банды, состоящие из иностранцев
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. В Польше наблюдается рост преступности — банды из иностранцев становятся все активнее, а силовикам не хватает сил для защиты поляков, пишет издание Najwyższy CZAS!
Среди проблем полиции — один патруль вместо необходимых четырех-пяти. От полицейских требуют прежде всего статистических показателей — например, количества оформленных штрафов. Бывают случаи, когда для улучшения статистики в патрули записывают, например, начальника отделения полиции его заместителя, а на самом деле они сидят в отделении и никуда не выезжают. В Варшаве не хватает 2,5 тысяч полицейских.
На этом фоне профсоюзные лидеры из полицейской "Солидарности" начали итальянскую забастовку. Акция протеста начнется 11 октября
В Польше рассказали о рекордных расходах на оборону
Полицейские требуют повышения зарплаты и условий для заполнения вакансий. Также они будут проводить с выявленными нарушителями разъяснительную работу вместо оформления штрафов. То есть это итальянская забастовка с нарочито педантичным выполнением обязанностей. Еще один инструмент давления — отказ от использования личных телефонов в служебных целях.