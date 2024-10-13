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Путин отметил устойчивость российского АПК - 13.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин отметил устойчивость российского АПК
Путин отметил устойчивость российского АПК - 13.10.2024, ПРАЙМ
Путин отметил устойчивость российского АПК
Российские аграрии каждый год собирают более 100 миллионов тонн зерновых, это хорошая планка и показатель устойчивости отечественного агропромышленного... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T05:06+0300
2024-10-13T05:07+0300
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российские аграрии каждый год собирают более 100 миллионов тонн зерновых, это хорошая планка и показатель устойчивости отечественного агропромышленного комплекса, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении работникам АПК по случаю их профессионального праздника.По словам главы государства, в целом производство аграрной продукции за последнее десятилетие выросло более чем на 30%, в пищевой индустрии - рост более 40%."Сбор урожая зерновых в последние годы уверенно превышает 100 миллионов тонн. Это хорошая планка и показатель стабильности и устойчивости агропромышленного комплекса", - подчеркнул президент.Путин пообещал, что российские власти продолжат поддерживать сельскохозяйственную отрасль, будут помогать малому агробизнесу расширяться и активнее выходить на внешние рынки."В целом, будем и дальше системно поддерживать отрасль, помогать агробизнесу, в том числе малому, расти, расширять производство, активнее выходить на внешние рынки", - сказал он.По словам главы государства, с ростом технологичности сельского производства особое внимание предстоит уделить подготовке научно-педагогических кадров, молодых специалистов.Он также назвал безусловным приоритетом развитие сельских территорий, повышение качества жизни людей за счет ремонта и строительства школ, детских садов, поликлиник, создания современного жилья, дорог и инженерной инфраструктуры.
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владимир путин
Экономика, Владимир Путин
05:06 13.10.2024 (обновлено: 05:07 13.10.2024)
 
Путин отметил устойчивость российского АПК

Путин: ежегодные объемы урожая зерна говорят об устойчивости российского агропрома

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российские аграрии каждый год собирают более 100 миллионов тонн зерновых, это хорошая планка и показатель устойчивости отечественного агропромышленного комплекса, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении работникам АПК по случаю их профессионального праздника.
По словам главы государства, в целом производство аграрной продукции за последнее десятилетие выросло более чем на 30%, в пищевой индустрии - рост более 40%.
"Сбор урожая зерновых в последние годы уверенно превышает 100 миллионов тонн. Это хорошая планка и показатель стабильности и устойчивости агропромышленного комплекса", - подчеркнул президент.
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Путин пообещал, что российские власти продолжат поддерживать сельскохозяйственную отрасль, будут помогать малому агробизнесу расширяться и активнее выходить на внешние рынки.
"В целом, будем и дальше системно поддерживать отрасль, помогать агробизнесу, в том числе малому, расти, расширять производство, активнее выходить на внешние рынки", - сказал он.
По словам главы государства, с ростом технологичности сельского производства особое внимание предстоит уделить подготовке научно-педагогических кадров, молодых специалистов.
Он также назвал безусловным приоритетом развитие сельских территорий, повышение качества жизни людей за счет ремонта и строительства школ, детских садов, поликлиник, создания современного жилья, дорог и инженерной инфраструктуры.
 
ЭкономикаВладимир Путин
 
 
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