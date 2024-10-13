https://1prime.ru/20241013/putin-852149838.html

Путин отметил устойчивость российского АПК

Путин отметил устойчивость российского АПК - 13.10.2024, ПРАЙМ

Путин отметил устойчивость российского АПК

Российские аграрии каждый год собирают более 100 миллионов тонн зерновых, это хорошая планка и показатель устойчивости отечественного агропромышленного... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T05:06+0300

2024-10-13T05:06+0300

2024-10-13T05:07+0300

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российские аграрии каждый год собирают более 100 миллионов тонн зерновых, это хорошая планка и показатель устойчивости отечественного агропромышленного комплекса, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении работникам АПК по случаю их профессионального праздника.По словам главы государства, в целом производство аграрной продукции за последнее десятилетие выросло более чем на 30%, в пищевой индустрии - рост более 40%."Сбор урожая зерновых в последние годы уверенно превышает 100 миллионов тонн. Это хорошая планка и показатель стабильности и устойчивости агропромышленного комплекса", - подчеркнул президент.Путин пообещал, что российские власти продолжат поддерживать сельскохозяйственную отрасль, будут помогать малому агробизнесу расширяться и активнее выходить на внешние рынки."В целом, будем и дальше системно поддерживать отрасль, помогать агробизнесу, в том числе малому, расти, расширять производство, активнее выходить на внешние рынки", - сказал он.По словам главы государства, с ростом технологичности сельского производства особое внимание предстоит уделить подготовке научно-педагогических кадров, молодых специалистов.Он также назвал безусловным приоритетом развитие сельских территорий, повышение качества жизни людей за счет ремонта и строительства школ, детских садов, поликлиник, создания современного жилья, дорог и инженерной инфраструктуры.

https://1prime.ru/20241002/urozhay-851909311.html

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владимир путин