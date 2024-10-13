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Всё разрушенное в новых и приграничных регионах отстроят, заявил Путин - 13.10.2024, ПРАЙМ
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Всё разрушенное в новых и приграничных регионах отстроят, заявил Путин
Всё разрушенное в новых и приграничных регионах отстроят, заявил Путин - 13.10.2024, ПРАЙМ
Всё разрушенное в новых и приграничных регионах отстроят, заявил Путин
Россия шаг за шагом восстановит и отстроит все, что было разрушено в новых и приграничных регионах, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T06:43+0300
2024-10-13T06:43+0300
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россия шаг за шагом восстановит и отстроит все, что было разрушено в новых и приграничных регионах, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к аграриям по случаю их профессионального праздника.По его словам, страна в приоритетном порядке продолжит оказывать необходимую помощь местным сельхозпроизводителям, создавать условия для реализации аграрного потенциала исторических территорий."В приоритетном порядке продолжим оказывать вам необходимую помощь. Шаг за шагом обязательно восстановим и отстроим все, что было разрушено и повреждено. И, конечно, будем создавать условия для реализации богатейшего аграрного потенциала наших исторических территорий, воссоединившихся с Россией", - подчеркнул глава государства.Президент особо поблагодарил аграриев в новых и приграничных регионах за их труд, отметив, что их мужество и преданность делу заслуживают самого глубокого уважения."Особые слова признательности - аграриям Запорожской и Херсонской областей, Донбасса, а также приграничных регионов - Курской, Белгородской, Брянской областей. Несмотря на все испытания, вы трудитесь с полной отдачей, выполняете свою работу на совесть. Такая преданность делу, мужество заслуживают самого глубокого уважения", - отметил президент.День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября.
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владимир путин, новые регионы рф
Владимир Путин, новые регионы РФ
06:43 13.10.2024
 
Всё разрушенное в новых и приграничных регионах отстроят, заявил Путин

Путин: Россия восстановит все, что было разрушено в новых и приграничных регионах

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча глав государств-участников СНГ
Встреча глав государств-участников СНГ - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россия шаг за шагом восстановит и отстроит все, что было разрушено в новых и приграничных регионах, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к аграриям по случаю их профессионального праздника.
По его словам, страна в приоритетном порядке продолжит оказывать необходимую помощь местным сельхозпроизводителям, создавать условия для реализации аграрного потенциала исторических территорий.
"В приоритетном порядке продолжим оказывать вам необходимую помощь. Шаг за шагом обязательно восстановим и отстроим все, что было разрушено и повреждено. И, конечно, будем создавать условия для реализации богатейшего аграрного потенциала наших исторических территорий, воссоединившихся с Россией", - подчеркнул глава государства.
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Президент особо поблагодарил аграриев в новых и приграничных регионах за их труд, отметив, что их мужество и преданность делу заслуживают самого глубокого уважения.
"Особые слова признательности - аграриям Запорожской и Херсонской областей, Донбасса, а также приграничных регионов - Курской, Белгородской, Брянской областей. Несмотря на все испытания, вы трудитесь с полной отдачей, выполняете свою работу на совесть. Такая преданность делу, мужество заслуживают самого глубокого уважения", - отметил президент.
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября.
 
Владимир Путинновые регионы РФ
 
 
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