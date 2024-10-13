https://1prime.ru/20241013/putin-852150238.html

Всё разрушенное в новых и приграничных регионах отстроят, заявил Путин

Всё разрушенное в новых и приграничных регионах отстроят, заявил Путин - 13.10.2024, ПРАЙМ

Всё разрушенное в новых и приграничных регионах отстроят, заявил Путин

Россия шаг за шагом восстановит и отстроит все, что было разрушено в новых и приграничных регионах, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T06:43+0300

2024-10-13T06:43+0300

2024-10-13T06:43+0300

владимир путин

новые регионы рф

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россия шаг за шагом восстановит и отстроит все, что было разрушено в новых и приграничных регионах, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к аграриям по случаю их профессионального праздника.По его словам, страна в приоритетном порядке продолжит оказывать необходимую помощь местным сельхозпроизводителям, создавать условия для реализации аграрного потенциала исторических территорий."В приоритетном порядке продолжим оказывать вам необходимую помощь. Шаг за шагом обязательно восстановим и отстроим все, что было разрушено и повреждено. И, конечно, будем создавать условия для реализации богатейшего аграрного потенциала наших исторических территорий, воссоединившихся с Россией", - подчеркнул глава государства.Президент особо поблагодарил аграриев в новых и приграничных регионах за их труд, отметив, что их мужество и преданность делу заслуживают самого глубокого уважения."Особые слова признательности - аграриям Запорожской и Херсонской областей, Донбасса, а также приграничных регионов - Курской, Белгородской, Брянской областей. Несмотря на все испытания, вы трудитесь с полной отдачей, выполняете свою работу на совесть. Такая преданность делу, мужество заслуживают самого глубокого уважения", - отметил президент.День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября.

https://1prime.ru/20241013/putin-852149838.html

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владимир путин, новые регионы рф