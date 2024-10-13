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Нового "Рамштайна" не будет, несмотря на визит Байдена в ФРГ, сообщил ZDF - 13.10.2024, ПРАЙМ
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Нового "Рамштайна" не будет, несмотря на визит Байдена в ФРГ, сообщил ZDF
Нового "Рамштайна" не будет, несмотря на визит Байдена в ФРГ, сообщил ZDF - 13.10.2024, ПРАЙМ
Нового "Рамштайна" не будет, несмотря на визит Байдена в ФРГ, сообщил ZDF
Новая встреча контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" в ближайшее время не состоится, невзирая на намеченный на следующую... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T19:13+0300
2024-10-13T19:14+0300
вооружения
германия
встреча
военная помощь украине
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Новая встреча контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" в ближайшее время не состоится, невзирая на намеченный на следующую неделю визит президента Соединенных Штатов Джо Байден в ФРГ. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF. Как ранее передавало издание Spiegel, визит американского лидера в ФРГ, который был отменен в связи с ураганом "Милтон", состоится на следующей неделе. По данным издания, глава Белого дома в пятницу проведет встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем, а также президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. "При этом встреча в формате "Рамштайн" определенно не состоится в ближайшее время", - утверждает ZDF. "Пакет (военной помощи - прим. ред.), который должен был быть там объявлен, канцлер Олаф Шольц объявил в пятницу на встрече с Зеленским", - уточнил телеканал.
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германия, встреча, военная помощь украине
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, встреча, военная помощь Украине
19:13 13.10.2024 (обновлено: 19:14 13.10.2024)
 
Нового "Рамштайна" не будет, несмотря на визит Байдена в ФРГ, сообщил ZDF

ZDF: нового "Рамштайна" не будет, несмотря на визит Байдена в Германию

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Новая встреча контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" в ближайшее время не состоится, невзирая на намеченный на следующую неделю визит президента Соединенных Штатов Джо Байден в ФРГ. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF.
Как ранее передавало издание Spiegel, визит американского лидера в ФРГ, который был отменен в связи с ураганом "Милтон", состоится на следующей неделе. По данным издания, глава Белого дома в пятницу проведет встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем, а также президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
"При этом встреча в формате "Рамштайн" определенно не состоится в ближайшее время", - утверждает ZDF.
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"Пакет (военной помощи - прим. ред.), который должен был быть там объявлен, канцлер Олаф Шольц объявил в пятницу на встрече с Зеленским", - уточнил телеканал.
 
ВооруженияГЕРМАНИЯвстречавоенная помощь Украине
 
 
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