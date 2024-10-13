https://1prime.ru/20241013/ramshtayn-852155719.html

Нового "Рамштайна" не будет, несмотря на визит Байдена в ФРГ, сообщил ZDF

Нового "Рамштайна" не будет, несмотря на визит Байдена в ФРГ, сообщил ZDF - 13.10.2024, ПРАЙМ

Нового "Рамштайна" не будет, несмотря на визит Байдена в ФРГ, сообщил ZDF

Новая встреча контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" в ближайшее время не состоится, невзирая на намеченный на следующую... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T19:13+0300

2024-10-13T19:13+0300

2024-10-13T19:14+0300

вооружения

германия

встреча

военная помощь украине

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Новая встреча контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" в ближайшее время не состоится, невзирая на намеченный на следующую неделю визит президента Соединенных Штатов Джо Байден в ФРГ. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF. Как ранее передавало издание Spiegel, визит американского лидера в ФРГ, который был отменен в связи с ураганом "Милтон", состоится на следующей неделе. По данным издания, глава Белого дома в пятницу проведет встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем, а также президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. "При этом встреча в формате "Рамштайн" определенно не состоится в ближайшее время", - утверждает ZDF. "Пакет (военной помощи - прим. ред.), который должен был быть там объявлен, канцлер Олаф Шольц объявил в пятницу на встрече с Зеленским", - уточнил телеканал.

https://1prime.ru/20241006/nato-852018655.html

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германия, встреча, военная помощь украине