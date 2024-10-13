https://1prime.ru/20241013/rusofobiya-852156506.html

"Извиниться за русофобию". Евродепутат от Словакии приехал в Москву

"Извиниться за русофобию". Евродепутат от Словакии приехал в Москву - 13.10.2024, ПРАЙМ

"Извиниться за русофобию". Евродепутат от Словакии приехал в Москву

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага сообщил, что приехал в Москву, чтобы поблагодарить Российскую Федерацию за освобождение от фашизма и извиниться... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T21:45+0300

2024-10-13T21:45+0300

2024-10-13T21:46+0300

политика

европарламент

русофобия

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага сообщил, что приехал в Москву, чтобы поблагодарить Российскую Федерацию за освобождение от фашизма и извиниться за русофобию Запада."Сердечные приветы из Москвы, друзья. Россия все такая же красивая, мудрая, передовая…, - написал евродепутат в своем Telegram-канале. - Я приехал, чтобы поблагодарить за освобождение от фашизма. И извиниться за русофобию на Западе".Вместе с тем Блага заявил, что хочет извиниться перед народом России "за все те военные, враждебные и буквально фашистские резолюции, которые принимаются в Европейском парламенте против России". Мы славяне и нас никогда не заставят ненавидеть российский народ, подчеркнул евродепутат, добавив, что Словакия отвергает отправку вооружения Киеву, антироссийские санкции и эскалацию конфликта на Украине.

https://1prime.ru/20241003/koloniya-851939288.html

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европарламент, русофобия