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"Извиниться за русофобию". Евродепутат от Словакии приехал в Москву - 13.10.2024, ПРАЙМ
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"Извиниться за русофобию". Евродепутат от Словакии приехал в Москву
"Извиниться за русофобию". Евродепутат от Словакии приехал в Москву - 13.10.2024, ПРАЙМ
"Извиниться за русофобию". Евродепутат от Словакии приехал в Москву
Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага сообщил, что приехал в Москву, чтобы поблагодарить Российскую Федерацию за освобождение от фашизма и извиниться... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T21:45+0300
2024-10-13T21:46+0300
политика
европарламент
русофобия
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага сообщил, что приехал в Москву, чтобы поблагодарить Российскую Федерацию за освобождение от фашизма и извиниться за русофобию Запада."Сердечные приветы из Москвы, друзья. Россия все такая же красивая, мудрая, передовая…, - написал евродепутат в своем Telegram-канале. - Я приехал, чтобы поблагодарить за освобождение от фашизма. И извиниться за русофобию на Западе".Вместе с тем Блага заявил, что хочет извиниться перед народом России "за все те военные, враждебные и буквально фашистские резолюции, которые принимаются в Европейском парламенте против России". Мы славяне и нас никогда не заставят ненавидеть российский народ, подчеркнул евродепутат, добавив, что Словакия отвергает отправку вооружения Киеву, антироссийские санкции и эскалацию конфликта на Украине.
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европарламент, русофобия
Политика, Европарламент, Русофобия
21:45 13.10.2024 (обновлено: 21:46 13.10.2024)
 
"Извиниться за русофобию". Евродепутат от Словакии приехал в Москву

Евродепутат от Словакии заявил, что приехал в РФ извиниться за русофобию Запада

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода России. Москва
Города России. Москва - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага сообщил, что приехал в Москву, чтобы поблагодарить Российскую Федерацию за освобождение от фашизма и извиниться за русофобию Запада.
"Сердечные приветы из Москвы, друзья. Россия все такая же красивая, мудрая, передовая…, - написал евродепутат в своем Telegram-канале. - Я приехал, чтобы поблагодарить за освобождение от фашизма. И извиниться за русофобию на Западе".
Вместе с тем Блага заявил, что хочет извиниться перед народом России "за все те военные, враждебные и буквально фашистские резолюции, которые принимаются в Европейском парламенте против России".
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Бывший депутат Европарламента назвал Украину колонией ЕС и США
3 октября, 12:25
Мы славяне и нас никогда не заставят ненавидеть российский народ, подчеркнул евродепутат, добавив, что Словакия отвергает отправку вооружения Киеву, антироссийские санкции и эскалацию конфликта на Украине.
 
ПолитикаЕвропарламентРусофобия
 
 
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