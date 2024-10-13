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В Якутии при аварийной посадке самолета погиб человек - 13.10.2024, ПРАЙМ
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В Якутии при аварийной посадке самолета погиб человек
В Якутии при аварийной посадке самолета погиб человек - 13.10.2024, ПРАЙМ
В Якутии при аварийной посадке самолета погиб человек
В Якутии совершил аварийную посадку самолет Ан-3 авиакомпании "Борус", в результате авиапроисшествия погиб один человек, сообщает Восточное межрегиональное... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T06:03+0300
2024-10-13T06:04+0300
происшествия
якутия
авиация
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. В Якутии совершил аварийную посадку самолет Ан-3 авиакомпании "Борус", в результате авиапроисшествия погиб один человек, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.На борту воздушного судна находились пять человек - три члена экипажа и два пассажира.По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, предварительно, причиной ЧП стала потеря тяги двигателя, что привело к его отказу. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта - по статье 263 УК РФ.
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якутия, авиация
Происшествия, ЯКУТИЯ, авиация
06:03 13.10.2024 (обновлено: 06:04 13.10.2024)
 
В Якутии при аварийной посадке самолета погиб человек

В Якутии в результате аварийной посадке самолета Ан-2 погиб человек

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. В Якутии совершил аварийную посадку самолет Ан-3 авиакомпании "Борус", в результате авиапроисшествия погиб один человек, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
На борту воздушного судна находились пять человек - три члена экипажа и два пассажира.
По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, предварительно, причиной ЧП стала потеря тяги двигателя, что привело к его отказу.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта - по статье 263 УК РФ.
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