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В Якутии при аварийной посадке самолета погиб человек

В Якутии при аварийной посадке самолета погиб человек - 13.10.2024, ПРАЙМ

В Якутии при аварийной посадке самолета погиб человек

В Якутии совершил аварийную посадку самолет Ан-3 авиакомпании "Борус", в результате авиапроисшествия погиб один человек, сообщает Восточное межрегиональное... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T06:03+0300

2024-10-13T06:03+0300

2024-10-13T06:04+0300

происшествия

якутия

авиация

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. В Якутии совершил аварийную посадку самолет Ан-3 авиакомпании "Борус", в результате авиапроисшествия погиб один человек, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.На борту воздушного судна находились пять человек - три члена экипажа и два пассажира.По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, предварительно, причиной ЧП стала потеря тяги двигателя, что привело к его отказу. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта - по статье 263 УК РФ.

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якутия, авиация