Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сербии рассказали о планах присоединиться к БРИКС - 13.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241013/serbiya-852155420.html
В Сербии рассказали о планах присоединиться к БРИКС
В Сербии рассказали о планах присоединиться к БРИКС - 13.10.2024, ПРАЙМ
В Сербии рассказали о планах присоединиться к БРИКС
Власти Сербии рассматривают возможность присоединения к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в Европейский союз. Об этом в интервью немецкому изданию... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T17:36+0300
2024-10-13T17:36+0300
россия
сербия
брикс
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_0:35:641:395_1920x0_80_0_0_a960ee07dfcf0563a4326680557771f6.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Власти Сербии рассматривают возможность присоединения к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в Европейский союз. Об этом в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин.Сербский политик также добавил, что государство обязательно будет представлено на саммите БРИКС в Казани. "Если членство в БРИКС привлекательно для других стран, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия или Турция, то почему для Сербии ситуация должна быть иной? Так что нет никаких сомнений в том, что присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС", - сказал Вулин. Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
https://1prime.ru/20241013/briks-852150804.html
сербия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_34:0:605:428_1920x0_80_0_0_5694f3109b0ce1e1b2e9939b60c1f698.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сербия, брикс, ес
РОССИЯ, СЕРБИЯ, БРИКС, ЕС
17:36 13.10.2024
 
В Сербии рассказали о планах присоединиться к БРИКС

Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступления в ЕС

© flickr.com / graneitsФлаг Сербии
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© flickr.com / graneits
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Власти Сербии рассматривают возможность присоединения к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в Европейский союз. Об этом в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Сербский политик также добавил, что государство обязательно будет представлено на саммите БРИКС в Казани.
"Если членство в БРИКС привлекательно для других стран, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия или Турция, то почему для Сербии ситуация должна быть иной? Так что нет никаких сомнений в том, что присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС", - сказал Вулин.
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
Эксперт назвал причину роста списка желающих вступить в БРИКС
08:38
 
РОССИЯСЕРБИЯБРИКСЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала