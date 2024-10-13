https://1prime.ru/20241013/serbiya-852155420.html
В Сербии рассказали о планах присоединиться к БРИКС
В Сербии рассказали о планах присоединиться к БРИКС - 13.10.2024, ПРАЙМ
В Сербии рассказали о планах присоединиться к БРИКС
Власти Сербии рассматривают возможность присоединения к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в Европейский союз. Об этом в интервью немецкому изданию... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T17:36+0300
2024-10-13T17:36+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Власти Сербии рассматривают возможность присоединения к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в Европейский союз. Об этом в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин.Сербский политик также добавил, что государство обязательно будет представлено на саммите БРИКС в Казани. "Если членство в БРИКС привлекательно для других стран, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия или Турция, то почему для Сербии ситуация должна быть иной? Так что нет никаких сомнений в том, что присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС", - сказал Вулин. Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
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россия, сербия, брикс, ес
РОССИЯ, СЕРБИЯ, БРИКС, ЕС
В Сербии рассказали о планах присоединиться к БРИКС
Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступления в ЕС
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Власти Сербии рассматривают возможность присоединения к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в Европейский союз. Об этом в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Сербский политик также добавил, что государство обязательно будет представлено на саммите БРИКС в Казани.
"Если членство в БРИКС привлекательно для других стран, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия или Турция, то почему для Сербии ситуация должна быть иной? Так что нет никаких сомнений в том, что присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС", - сказал Вулин.
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
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