https://1prime.ru/20241013/serbiya-852155420.html

В Сербии рассказали о планах присоединиться к БРИКС

В Сербии рассказали о планах присоединиться к БРИКС - 13.10.2024, ПРАЙМ

В Сербии рассказали о планах присоединиться к БРИКС

Власти Сербии рассматривают возможность присоединения к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в Европейский союз. Об этом в интервью немецкому изданию... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T17:36+0300

2024-10-13T17:36+0300

2024-10-13T17:36+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Власти Сербии рассматривают возможность присоединения к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в Европейский союз. Об этом в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин.Сербский политик также добавил, что государство обязательно будет представлено на саммите БРИКС в Казани. "Если членство в БРИКС привлекательно для других стран, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия или Турция, то почему для Сербии ситуация должна быть иной? Так что нет никаких сомнений в том, что присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС", - сказал Вулин. Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.

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