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Москве пообещали первый снег
Москве пообещали первый снег - 13.10.2024, ПРАЙМ
Москве пообещали первый снег
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о дожде, мокром снеге и сильном ветре в понедельник. | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T21:32+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о дожде, мокром снеге и сильном ветре в понедельник. "По прогнозам синоптиков, завтра, 14 октября, с 9.00 и до конца суток в столице ожидаются дождь и мокрый снег. Возможно усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Также столичный департамент транспорта порекомендовал в связи с ухудшением погодных условий использовать городской транспорт. "Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт. По прогнозам температура опустится ниже 0°С, возможна гололедица", - сказано в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
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москва, прогноз
Москве пообещали первый снег
Жителей Москвы предупредили о дожде и мокром снеге в понедельник
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о дожде, мокром снеге и сильном ветре в понедельник.
"По прогнозам синоптиков, завтра, 14 октября, с 9.00 и до конца суток в столице ожидаются дождь и мокрый снег. Возможно усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Также столичный департамент транспорта порекомендовал в связи с ухудшением погодных условий использовать городской транспорт.
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"Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт. По прогнозам температура опустится ниже 0°С, возможна гололедица", - сказано в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.