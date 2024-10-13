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Слабость или расчет? На Западе задались вопросом о возможностях США

Слабость или расчет? На Западе задались вопросом о возможностях США - 13.10.2024, ПРАЙМ

Слабость или расчет? На Западе задались вопросом о возможностях США

Бездействие США на Ближнем Востоке и на Украине создает впечатление упадка американской гегемонии, пишет Адам Туз для британского издания The Guardian. | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T09:24+0300

2024-10-13T09:24+0300

2024-10-13T09:24+0300

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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Бездействие США на Ближнем Востоке и на Украине создает впечатление упадка американской гегемонии, пишет Адам Туз для британского издания The Guardian.По его мнению, администрация президента Джо Байдена не имеет плана, воли и средств для влияния на украинцев и израильтян.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом, как отмечается. Байден проводит внешнюю политику, не менее радикальную, чем его предшественник Дональд Трамп. США стремятся изменить расстановку мировых сил через стратегию напряженности.Автор называет политику ревизионистской, понимая под ревизионизмом желание, в частности, изменить ход событий и перенаправить глобализацию в другое русло.По отношению к Китаю Байден стремится остановить его развитие в сфере технологий. США создают новую сеть союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Геоэкономическая политика Вашингтона в отношении Пекина — продолжение ревизионизма Трампа, отмечает автор.По словам Туза, Байден не стремился к эскалации на Ближнем Востоке, но дал зеленый свет Израилю после атаки ХАМАС 7 октября прошлого года. США поддерживают Израиль в его действиях против Ирана и "Хезболлы". Вашингтон использует дипломатию для давления на Иран и укрепления своих позиций в регионе.По мнению автора, США не безрассудно действуют, а сознательно разрушают миропорядок, сложившийся после холодной войны. Байден сопротивляется радикальным призывам, но его политика направлена на изменение расстановки мировых сил.До Байдена Трамп стремился вернуть Америке былое величие, игнорируя действующие правила игры. Байден же продолжает политику Трампа.США утверждают, что отвечают на агрессию, но фактически повышают ставки. Вашингтон использует агрессию врага и союзников в своих интересах. Байден сопротивлялся радикальным призывам по Украине, но это не доказывает отсутствия стратегических намерений.Президентство Трампа и Байдена — сознательное разрушение миропорядка, сложившегося после холодной войны, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, украина, россия, китай