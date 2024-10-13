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Спикер Джонсон назвал главные проблемы США
Спикер Джонсон назвал главные проблемы США - 13.10.2024, ПРАЙМ
Спикер Джонсон назвал главные проблемы США
Главной проблемой американцев в настоящий момент являются высокая стоимость жизни, миграционный кризис и слабость Соединенных Штатов на мировой арене. Об этом в | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T22:54+0300
2024-10-13T22:54+0300
2024-10-13T22:55+0300
политика
майк джонсон
американцы
проблемы
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Главной проблемой американцев в настоящий момент являются высокая стоимость жизни, миграционный кризис и слабость Соединенных Штатов на мировой арене. Об этом в беседе с телеканалом NBC News заявил спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон."Беспокойство номер один, которое у всех на уме - это стоимость жизни, - сказал Джонсон. - Сразу следом - широко открытые границы. Камала Харрис позволила сложиться всей катастрофе, которая с этим пришла". В то же время спикер палаты представителей отметил, что в перечень наиболее волнующих американцев проблем входит также слабость Соединенных Штатов на мировой арене. В этом он обвинил президента США Джо Байдена и снова вице-президента страны Камалу Харрис.
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майк джонсон, американцы, проблемы
Политика, Майк Джонсон, Американцы, проблемы
Спикер Джонсон назвал главные проблемы США
Джонсон: американцев больше всего заботят цены, граница и слабость США в мире
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Главной проблемой американцев в настоящий момент являются высокая стоимость жизни, миграционный кризис и слабость Соединенных Штатов на мировой арене. Об этом в беседе с телеканалом NBC News заявил спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.
"Беспокойство номер один, которое у всех на уме - это стоимость жизни, - сказал Джонсон. - Сразу следом - широко открытые границы. Камала Харрис позволила сложиться всей катастрофе, которая с этим пришла".
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В то же время спикер палаты представителей отметил, что в перечень наиболее волнующих американцев проблем входит также слабость Соединенных Штатов на мировой арене. В этом он обвинил президента США Джо Байдена и снова вице-президента страны Камалу Харрис.