https://1prime.ru/20241013/stoltenberg-852155575.html
"Попытаться улучшить". Столтенберг оценил стратегию в отношении России
"Попытаться улучшить". Столтенберг оценил стратегию в отношении России - 13.10.2024, ПРАЙМ
"Попытаться улучшить". Столтенберг оценил стратегию в отношении России
Выстраивание добрых отношений с Россией - верная стратегия Запада, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его высказывание передает немецкое | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T18:08+0300
2024-10-13T18:08+0300
2024-10-13T18:09+0300
политика
йенс столтенберг
запад
россия
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Выстраивание добрых отношений с Россией - верная стратегия Запада, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его высказывание передает немецкое издание Spiegel."Я по-прежнему думаю, что это было верным решением. После холодной войны было правильно попытаться улучшить отношения с Россией", - заявил экс-глава Североатлантического альянса.Говоря же о дне сегодняшнем, он отметил, что "Западу следует, как минимум, не допустить ситуации, чтобы в Москве возникло какое-либо недопонимание".По мнению бывшего генсека НАТО, сегодня мир встал перед большим количеством вызовов и стал "более непредсказуемым" в отличие времен холодной войны, когда, невзирая на наличие войск у границ и ядерное оружие у обеих сторон, "никто не хотел рисковать и вступать в открытый полномасштабный конфликт".
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йенс столтенберг, запад, россия
Политика, Йенс Столтенберг, ЗАПАД, РОССИЯ
"Попытаться улучшить". Столтенберг оценил стратегию в отношении России
Столтенберг: выстраивание добрых отношений с Россией — верная стратегия Запада
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ.
Выстраивание добрых отношений с Россией - верная стратегия Запада, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его высказывание передает немецкое издание Spiegel
.
"Я по-прежнему думаю, что это было верным решением. После холодной войны было правильно попытаться улучшить отношения с Россией", - заявил экс-глава Североатлантического альянса.
Говоря же о дне сегодняшнем, он отметил, что "Западу следует, как минимум, не допустить ситуации, чтобы в Москве возникло какое-либо недопонимание".
В Германии предупредили о надвигающемся ядерном конфликте России с НАТО
По мнению бывшего генсека НАТО, сегодня мир встал перед большим количеством вызовов и стал "более непредсказуемым" в отличие времен холодной войны, когда, невзирая на наличие войск у границ и ядерное оружие у обеих сторон, "никто не хотел рисковать и вступать в открытый полномасштабный конфликт".