https://1prime.ru/20241013/stoltenberg-852155575.html

"Попытаться улучшить". Столтенберг оценил стратегию в отношении России

"Попытаться улучшить". Столтенберг оценил стратегию в отношении России - 13.10.2024, ПРАЙМ

"Попытаться улучшить". Столтенберг оценил стратегию в отношении России

Выстраивание добрых отношений с Россией - верная стратегия Запада, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его высказывание передает немецкое | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T18:08+0300

2024-10-13T18:08+0300

2024-10-13T18:09+0300

политика

йенс столтенберг

запад

россия

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Выстраивание добрых отношений с Россией - верная стратегия Запада, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его высказывание передает немецкое издание Spiegel."Я по-прежнему думаю, что это было верным решением. После холодной войны было правильно попытаться улучшить отношения с Россией", - заявил экс-глава Североатлантического альянса.Говоря же о дне сегодняшнем, он отметил, что "Западу следует, как минимум, не допустить ситуации, чтобы в Москве возникло какое-либо недопонимание".По мнению бывшего генсека НАТО, сегодня мир встал перед большим количеством вызовов и стал "более непредсказуемым" в отличие времен холодной войны, когда, невзирая на наличие войск у границ и ядерное оружие у обеих сторон, "никто не хотел рисковать и вступать в открытый полномасштабный конфликт".

https://1prime.ru/20241012/konflikt-852145377.html

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йенс столтенберг, запад, россия