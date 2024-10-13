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"Попытаться улучшить". Столтенберг оценил стратегию в отношении России - 13.10.2024, ПРАЙМ
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"Попытаться улучшить". Столтенберг оценил стратегию в отношении России
"Попытаться улучшить". Столтенберг оценил стратегию в отношении России - 13.10.2024, ПРАЙМ
"Попытаться улучшить". Столтенберг оценил стратегию в отношении России
Выстраивание добрых отношений с Россией - верная стратегия Запада, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его высказывание передает немецкое | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T18:08+0300
2024-10-13T18:09+0300
политика
йенс столтенберг
запад
россия
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Выстраивание добрых отношений с Россией - верная стратегия Запада, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его высказывание передает немецкое издание Spiegel."Я по-прежнему думаю, что это было верным решением. После холодной войны было правильно попытаться улучшить отношения с Россией", - заявил экс-глава Североатлантического альянса.Говоря же о дне сегодняшнем, он отметил, что "Западу следует, как минимум, не допустить ситуации, чтобы в Москве возникло какое-либо недопонимание".По мнению бывшего генсека НАТО, сегодня мир встал перед большим количеством вызовов и стал "более непредсказуемым" в отличие времен холодной войны, когда, невзирая на наличие войск у границ и ядерное оружие у обеих сторон, "никто не хотел рисковать и вступать в открытый полномасштабный конфликт".
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йенс столтенберг, запад, россия
Политика, Йенс Столтенберг, ЗАПАД, РОССИЯ
18:08 13.10.2024 (обновлено: 18:09 13.10.2024)
 
"Попытаться улучшить". Столтенберг оценил стратегию в отношении России

Столтенберг: выстраивание добрых отношений с Россией — верная стратегия Запада

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНАТО, Россия, США
НАТО, Россия, США - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Выстраивание добрых отношений с Россией - верная стратегия Запада, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его высказывание передает немецкое издание Spiegel.
"Я по-прежнему думаю, что это было верным решением. После холодной войны было правильно попытаться улучшить отношения с Россией", - заявил экс-глава Североатлантического альянса.
Говоря же о дне сегодняшнем, он отметил, что "Западу следует, как минимум, не допустить ситуации, чтобы в Москве возникло какое-либо недопонимание".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
В Германии предупредили о надвигающемся ядерном конфликте России с НАТО
Вчера, 14:53
По мнению бывшего генсека НАТО, сегодня мир встал перед большим количеством вызовов и стал "более непредсказуемым" в отличие времен холодной войны, когда, невзирая на наличие войск у границ и ядерное оружие у обеих сторон, "никто не хотел рисковать и вступать в открытый полномасштабный конфликт".
 
ПолитикаЙенс СтолтенбергЗАПАДРОССИЯ
 
 
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