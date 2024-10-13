https://1prime.ru/20241013/tramp-852151790.html
Трамп предсказал дату начала Третьей мировой войны
Трамп предсказал дату начала Третьей мировой войны - 13.10.2024, ПРАЙМ
Трамп предсказал дату начала Третьей мировой войны
Третья мировая война может начаться в ближайшие три-четыре месяца, и виноваты в этом будут США. Такое предположение сделал кандидат в американские президенты и... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T09:21+0300
2024-10-13T09:21+0300
2024-10-13T09:21+0300
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дональд трамп
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Третья мировая война может начаться в ближайшие три-четыре месяца, и виноваты в этом будут США. Такое предположение сделал кандидат в американские президенты и бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом он заявил в ходе своего выступления на предвыборном митинге в штате Калифорния."Мое опасение состоит в том, что в следующие три или четыре месяца мы придем к Третьей мировой войне из-за людей, которые у нас есть в правительстве (США - ред.)", - заявил Трамп.Более того, кандидат в президенты пообещал, что в случае возвращения в Белый дом о сможет разрешить украинский и ближневосточный конфликты. Ранее Дональд Трамп уже неоднократно делал заявления о том, что в случае своей победы на выборах сможет урегулировать конфликт между Украиной и Россией за 24 часа. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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россия, украина, сша, дональд трамп, третья мировая война
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, третья мировая война
Трамп предсказал дату начала Третьей мировой войны
Трамп: Третья мировая война может начаться в течение 3-4 месяцев из-за США
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Третья мировая война может начаться в ближайшие три-четыре месяца, и виноваты в этом будут США. Такое предположение сделал кандидат в американские президенты и бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
Об этом он заявил в ходе своего выступления на предвыборном митинге в штате Калифорния.
"Мое опасение состоит в том, что в следующие три или четыре месяца мы придем к Третьей мировой войне из-за людей, которые у нас есть в правительстве (США - ред.)", - заявил Трамп.
Более того, кандидат в президенты пообещал, что в случае возвращения в Белый дом о сможет разрешить украинский и ближневосточный конфликты.
Ранее Дональд Трамп уже неоднократно делал заявления о том, что в случае своей победы на выборах сможет урегулировать конфликт между Украиной и Россией за 24 часа.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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