https://1prime.ru/20241013/tramp-852151790.html

Трамп предсказал дату начала Третьей мировой войны

Трамп предсказал дату начала Третьей мировой войны - 13.10.2024, ПРАЙМ

Трамп предсказал дату начала Третьей мировой войны

Третья мировая война может начаться в ближайшие три-четыре месяца, и виноваты в этом будут США. Такое предположение сделал кандидат в американские президенты и... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T09:21+0300

2024-10-13T09:21+0300

2024-10-13T09:21+0300

россия

украина

сша

дональд трамп

третья мировая война

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Третья мировая война может начаться в ближайшие три-четыре месяца, и виноваты в этом будут США. Такое предположение сделал кандидат в американские президенты и бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом он заявил в ходе своего выступления на предвыборном митинге в штате Калифорния."Мое опасение состоит в том, что в следующие три или четыре месяца мы придем к Третьей мировой войне из-за людей, которые у нас есть в правительстве (США - ред.)", - заявил Трамп.Более того, кандидат в президенты пообещал, что в случае возвращения в Белый дом о сможет разрешить украинский и ближневосточный конфликты. Ранее Дональд Трамп уже неоднократно делал заявления о том, что в случае своей победы на выборах сможет урегулировать конфликт между Украиной и Россией за 24 часа. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://1prime.ru/20241012/tramp-852143222.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, третья мировая война