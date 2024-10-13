Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп предсказал дату начала Третьей мировой войны - 13.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241013/tramp-852151790.html
Трамп предсказал дату начала Третьей мировой войны
Трамп предсказал дату начала Третьей мировой войны - 13.10.2024, ПРАЙМ
Трамп предсказал дату начала Третьей мировой войны
Третья мировая война может начаться в ближайшие три-четыре месяца, и виноваты в этом будут США. Такое предположение сделал кандидат в американские президенты и... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T09:21+0300
2024-10-13T09:21+0300
россия
украина
сша
дональд трамп
третья мировая война
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151838_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_515bb6ba7a111c54f0b3e17ca0da9d07.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Третья мировая война может начаться в ближайшие три-четыре месяца, и виноваты в этом будут США. Такое предположение сделал кандидат в американские президенты и бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом он заявил в ходе своего выступления на предвыборном митинге в штате Калифорния."Мое опасение состоит в том, что в следующие три или четыре месяца мы придем к Третьей мировой войне из-за людей, которые у нас есть в правительстве (США - ред.)", - заявил Трамп.Более того, кандидат в президенты пообещал, что в случае возвращения в Белый дом о сможет разрешить украинский и ближневосточный конфликты. Ранее Дональд Трамп уже неоднократно делал заявления о том, что в случае своей победы на выборах сможет урегулировать конфликт между Украиной и Россией за 24 часа. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://1prime.ru/20241012/tramp-852143222.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151838_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9c22ba03ff062a13bd6769f3a28e2b8d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сша, дональд трамп, третья мировая война
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, третья мировая война
09:21 13.10.2024
 
Трамп предсказал дату начала Третьей мировой войны

Трамп: Третья мировая война может начаться в течение 3-4 месяцев из-за США

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Третья мировая война может начаться в ближайшие три-четыре месяца, и виноваты в этом будут США. Такое предположение сделал кандидат в американские президенты и бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
Об этом он заявил в ходе своего выступления на предвыборном митинге в штате Калифорния.
"Мое опасение состоит в том, что в следующие три или четыре месяца мы придем к Третьей мировой войне из-за людей, которые у нас есть в правительстве (США - ред.)", - заявил Трамп.
Более того, кандидат в президенты пообещал, что в случае возвращения в Белый дом о сможет разрешить украинский и ближневосточный конфликты.
Ранее Дональд Трамп уже неоднократно делал заявления о том, что в случае своей победы на выборах сможет урегулировать конфликт между Украиной и Россией за 24 часа.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
%Брифинг президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
В США выяснили, кто пытается убить Трампа
Вчера, 11:36
 
РОССИЯУКРАИНАСШАДональд Трамптретья мировая война
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала