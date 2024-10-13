https://1prime.ru/20241013/ukraina-852151397.html

Эксперт назвал главные недостатки мирных инициатив по Украине

Эксперт назвал главные недостатки мирных инициатив по Украине - 13.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал главные недостатки мирных инициатив по Украине

Предлагающие мирные инициативы по разрешению украинского вопроса государства не понимают, что если Россия остановит специальную военную операцию, это будет... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T09:04+0300

2024-10-13T09:04+0300

2024-10-13T09:16+0300

россия

запад

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851763237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_14a244754806f0c542d235dddddcb09c.jpg

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Предлагающие мирные инициативы по разрешению украинского вопроса государства не понимают, что если Россия остановит специальную военную операцию, это будет означать победу Запада. Об этом агентству РИА Новости сообщил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.Эксперт также уточнил, что в случае победы западные государства начнут нападать на другие страны. По его словам, на Китай и Индию, как инициаторов мирных идей, откроется ящик Пандоры, закрыть которых нужно заранее."Это прекрасные инициативы Индии и Китая, Бразилии тоже, других стран, но те, кто их выдвигает, и те, кто на них отвечает позитивно, не понимают довольно простой вещи: если мы, Россия сейчас остановится и не разгромит Запад, не нанесет ему стратегическое поражение, то наша недопобеда… будет означать победу Запада и он пойдет дальше нападать на всех", - сказал Караганов. Ранее Китай и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса", согласно которому переговоры являются единственным возможным вариантом выхода из кризис, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога.Более того, как говорил индийский премьер Нарендра Моди, Индия готова внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине.Ранее президент России Владимир Путин предложил инициативы мирного урегулирования конфликта, включая прекращение огня и переговоры после вывода украинских войск из определенных регионов России, отмену намерений вступления в НАТО, демилитаризацию и денацификацию. Киев в свою очередь все предложения отклонил.

https://1prime.ru/20240731/polsha-850562912.html

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, украина