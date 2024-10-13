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Эксперт назвал главные недостатки мирных инициатив по Украине - 13.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал главные недостатки мирных инициатив по Украине
Эксперт назвал главные недостатки мирных инициатив по Украине - 13.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал главные недостатки мирных инициатив по Украине
Предлагающие мирные инициативы по разрешению украинского вопроса государства не понимают, что если Россия остановит специальную военную операцию, это будет... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T09:04+0300
2024-10-13T09:16+0300
россия
запад
украина
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Предлагающие мирные инициативы по разрешению украинского вопроса государства не понимают, что если Россия остановит специальную военную операцию, это будет означать победу Запада. Об этом агентству РИА Новости сообщил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.Эксперт также уточнил, что в случае победы западные государства начнут нападать на другие страны. По его словам, на Китай и Индию, как инициаторов мирных идей, откроется ящик Пандоры, закрыть которых нужно заранее."Это прекрасные инициативы Индии и Китая, Бразилии тоже, других стран, но те, кто их выдвигает, и те, кто на них отвечает позитивно, не понимают довольно простой вещи: если мы, Россия сейчас остановится и не разгромит Запад, не нанесет ему стратегическое поражение, то наша недопобеда… будет означать победу Запада и он пойдет дальше нападать на всех", - сказал Караганов. Ранее Китай и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса", согласно которому переговоры являются единственным возможным вариантом выхода из кризис, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога.Более того, как говорил индийский премьер Нарендра Моди, Индия готова внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине.Ранее президент России Владимир Путин предложил инициативы мирного урегулирования конфликта, включая прекращение огня и переговоры после вывода украинских войск из определенных регионов России, отмену намерений вступления в НАТО, демилитаризацию и денацификацию. Киев в свою очередь все предложения отклонил.
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россия, запад, украина
РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА
09:04 13.10.2024 (обновлено: 09:16 13.10.2024)
 
Эксперт назвал главные недостатки мирных инициатив по Украине

Эксперт об инициативах по Украине: если РФ остановится, это будет означать победу Запада

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Предлагающие мирные инициативы по разрешению украинского вопроса государства не понимают, что если Россия остановит специальную военную операцию, это будет означать победу Запада. Об этом агентству РИА Новости сообщил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
Эксперт также уточнил, что в случае победы западные государства начнут нападать на другие страны. По его словам, на Китай и Индию, как инициаторов мирных идей, откроется ящик Пандоры, закрыть которых нужно заранее.
"Это прекрасные инициативы Индии и Китая, Бразилии тоже, других стран, но те, кто их выдвигает, и те, кто на них отвечает позитивно, не понимают довольно простой вещи: если мы, Россия сейчас остановится и не разгромит Запад, не нанесет ему стратегическое поражение, то наша недопобеда… будет означать победу Запада и он пойдет дальше нападать на всех", - сказал Караганов.
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Ранее Китай и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса", согласно которому переговоры являются единственным возможным вариантом выхода из кризис, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога.
Более того, как говорил индийский премьер Нарендра Моди, Индия готова внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине.
Ранее президент России Владимир Путин предложил инициативы мирного урегулирования конфликта, включая прекращение огня и переговоры после вывода украинских войск из определенных регионов России, отмену намерений вступления в НАТО, демилитаризацию и денацификацию. Киев в свою очередь все предложения отклонил.
 
РОССИЯЗАПАДУКРАИНА
 
 
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