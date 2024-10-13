https://1prime.ru/20241013/ukraina-852152554.html

СМИ рассказало, зачем ЕС инвестирует в производство оружия на Украине

СМИ рассказало, зачем ЕС инвестирует в производство оружия на Украине - 13.10.2024, ПРАЙМ

СМИ рассказало, зачем ЕС инвестирует в производство оружия на Украине

Европейский союз вкладывает деньги в производство оружия на территории Украины, потому что европейские заводы не могут самостоятельно удовлетворить потребности... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T10:35+0300

2024-10-13T10:35+0300

2024-10-13T10:36+0300

вооружения

россия

украина

запад

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Европейский союз вкладывает деньги в производство оружия на территории Украины, потому что европейские заводы не могут самостоятельно удовлетворить потребности Киева в вооружении. Об этом пишет издание Washington Post, ссылаясь на европейского дипломата."Думаю, что есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, которое необходимо Украине, и проще всего украинцам делать это самим", - цитирует газета европейского политика.Кроме того, как указывает сама газета, даже с учетом европейских инвестиций в украинскую оборонную сферу, он все равно существенно отстает от российской обороной промышленности. Уточняется, что оружейное производство Киева даже с вложениями третьих стран не сможет полностью заменить поставки оружия от западных государств.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20241013/ukraina-852151397.html

украина

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россия, украина, запад