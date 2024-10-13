https://1prime.ru/20241013/ukraina-852154189.html
В Госдуме предложили придать странам-спонсорам Украины статус фашистских
В Госдуме предложили придать странам-спонсорам Украины статус фашистских - 13.10.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили придать странам-спонсорам Украины статус фашистских
Необходимо закрепить за странами-спонсорами Украины статус фашистских. Такое предложение высказал депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T14:18+0300
2024-10-13T14:18+0300
2024-10-13T14:18+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – ПРАЙМ. Необходимо закрепить за странами-спонсорами Украины статус фашистских. Такое предложение высказал депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."В связи с системными поставками западными странами нацистскому террористическому режиму на Украине летального оружия, которое используется для борьбы с мирным населением и гражданской инфраструктурой, считаю необходимым в данных реалиях ввести в официальный обиход и закрепить за ними статус фашистских", - сказал парламентарий агентству РИА Новости. Шеремет также добавил, что Запад забыл печальный исторический опыт и снова вернулся на античеловеческий путь гитлеризма.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.В свою очередь в Москве неоднократно отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20241013/medvedev-852153582.html
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россия, украина, госдума
В Госдуме предложили придать странам-спонсорам Украины статус фашистских
Депутат Шеремет предложил придать странам-спонсорам Украины статус фашистских
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – ПРАЙМ. Необходимо закрепить за странами-спонсорами Украины статус фашистских. Такое предложение высказал депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"В связи с системными поставками западными странами нацистскому террористическому режиму на Украине летального оружия, которое используется для борьбы с мирным населением и гражданской инфраструктурой, считаю необходимым в данных реалиях ввести в официальный обиход и закрепить за ними статус фашистских", - сказал парламентарий агентству РИА Новости.
Шеремет также добавил, что Запад забыл печальный исторический опыт и снова вернулся на античеловеческий путь гитлеризма.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.
В свою очередь в Москве неоднократно отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Медведев считает, что НАТО выбросит "труп" Украины на помойку