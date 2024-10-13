Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили придать странам-спонсорам Украины статус фашистских - 13.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241013/ukraina-852154189.html
В Госдуме предложили придать странам-спонсорам Украины статус фашистских
В Госдуме предложили придать странам-спонсорам Украины статус фашистских - 13.10.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили придать странам-спонсорам Украины статус фашистских
Необходимо закрепить за странами-спонсорами Украины статус фашистских. Такое предложение высказал депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T14:18+0300
2024-10-13T14:18+0300
россия
украина
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/06/842460606_0:234:2813:1816_1920x0_80_0_0_31c4126e1c2e29794421b829dd1d1e53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – ПРАЙМ. Необходимо закрепить за странами-спонсорами Украины статус фашистских. Такое предложение высказал депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."В связи с системными поставками западными странами нацистскому террористическому режиму на Украине летального оружия, которое используется для борьбы с мирным населением и гражданской инфраструктурой, считаю необходимым в данных реалиях ввести в официальный обиход и закрепить за ними статус фашистских", - сказал парламентарий агентству РИА Новости. Шеремет также добавил, что Запад забыл печальный исторический опыт и снова вернулся на античеловеческий путь гитлеризма.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.В свою очередь в Москве неоднократно отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20241013/medvedev-852153582.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/06/842460606_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_42a049a1e763deb16af2e0e266c14f2e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, госдума
РОССИЯ, УКРАИНА, Госдума
14:18 13.10.2024
 
В Госдуме предложили придать странам-спонсорам Украины статус фашистских

Депутат Шеремет предложил придать странам-спонсорам Украины статус фашистских

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – ПРАЙМ. Необходимо закрепить за странами-спонсорами Украины статус фашистских. Такое предложение высказал депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"В связи с системными поставками западными странами нацистскому террористическому режиму на Украине летального оружия, которое используется для борьбы с мирным населением и гражданской инфраструктурой, считаю необходимым в данных реалиях ввести в официальный обиход и закрепить за ними статус фашистских", - сказал парламентарий агентству РИА Новости.
Шеремет также добавил, что Запад забыл печальный исторический опыт и снова вернулся на античеловеческий путь гитлеризма.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.
В свою очередь в Москве неоднократно отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Медведев считает, что НАТО выбросит "труп" Украины на помойку
12:49
 
РОССИЯУКРАИНАГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала