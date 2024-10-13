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Продают последние запасы? Россияне избавляются от валюты

Продают последние запасы? Россияне избавляются от валюты - 13.10.2024, ПРАЙМ

Продают последние запасы? Россияне избавляются от валюты

Любопытная картина стала вырисовываться на валютном рынке России. В особенности – в поведении на нем населения страны. Если раньше в ожидании высокой инфляции... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T04:04+0300

2024-10-13T04:04+0300

2024-10-13T04:04+0300

экономика

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валютный рынок

финансы

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Любопытная картина стала вырисовываться на валютном рынке России. В особенности – в поведении на нем населения страны. Если раньше в ожидании высокой инфляции народ обычно стремился всеми возможными способами вкладываться в доллары и евро, полагая, что это спасет их от ослабления рубля. И действительно, такая стратегия многих выручала, удавалось даже подзаработать на этом. Тем временем, сейчас, по крайней мере, в валютных повадках населения наступили перемены, отмечается в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России. По оценкам регулятора, россияне в сентябре стали чаще продавать валюту, нежели покупать. Тенденция была приведена в сравнении с данными, начиная с августа 2023 года.Что движет россиянами к избавлению от валютыФакторы, которые могли сформировать зарождающийся тренд могут быть разные. Часть населения, вероятно, учитывая подорожание всего, чего не коснись, стала тратить валютный НЗ, так как той зарплаты, которая есть, перестало хватать. Несмотря на то, что правительство периодически отчитывается о росте среднего уровня заработной платы в стране, в основной массе своей российский народ живет, мягко говоря, не богато. Заработок если и вырос, то у некоторой категории граждан. Не исключено, что россияне перестали верить в валюту, как в спасительный актив. Разница колебания в курсе рубля не настолько велика, чтоб можно было прилично на ней подзаработать, как например, в лихие 90-е. Сейчас же валюта, по сути, за 12 месяцев осталась на тех же самых значениях, говорит директор по работе с клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Петров.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Возможно, физические лица, подверженные эмоциональным решениям, решили закрыть свои позиции, которые покупались год назад на ожиданиях, что курс закрепиться выше 100 рублей. Конечно, кто-то все равно продолжает держать какую-то часть валютных сбережений – "налички" в сейфе, но фокус сейчас переходит к тому, чтобы размещенные деньги работали", – уточнил эксперт.Эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто, тоже считает, что поведение населения изменилось из-за неоправданных надеж на валюту."Население решило переложить свои накопления в другие инструменты. Валюта стала чаще выступать средством платежа и перестала быть инвестиционным инструментом. Населению эти сокровенные знания уже стали открываться, для кого-то откроются позже. Пока же на поведении большей части россиян сказывается элементарная жадность, люди по-простому хотят заработать больше на других активах", – отмечает аналитик.В данном случае речь идет о том, что на фоне роста ключевой ставки, банки стали предлагать привлекательные условия по вкладам и депозитам. Россияне поняли, что могут на этом заработать. Действующая ставка в октябре – 19 процентов, весьма высокая по сравнению с самой низкой (4,25 процента) в 2020 году. И есть все предпосылки, что ЦБ РФ это показатель повысит до конца 2024 года еще, как минимум на процент. К таким прогнозам склоняются в экспертном сообществе, которое в открытую обсуждает возможность роста "ключа". Поводом для таких предположений является высокое инфляционное давление, по признанию того Банка России.Если – не доллар и евро, то что?Сейчас самые выгодные условия по вкладам, по данным российской финансовой платформы "Банки.ру", это – вклад под 21 процент годовых. Для населения такое предложение выглядит весьма привлекательным, чем, собственно, оно и пользуется. Что же касается активов, в которые можно было бы вложиться, то текущие рублевые доходности сейчас выглядят тоже интереснее валютных, отмечают эксперты. Пока спрэд – разница между лучшими ценами покупки и продажи актива – сохраняется на уровне 10 процентов и выше, и сейчас рублевые доходности интереснее валютных."Часть физических лиц, окончательно уверовавшая в то, что высокая ключевая ставка надолго, решили переложиться из валюты с низкой доходностью (или вовсе без нее) в инструменты с высокой рублевой доходностью. Если бы в текущих реалиях работал carry trade (стратегия получения прибыли на валютном рынке или на фондовом за счёт разной величины процентных ставок – ред.), то можно было бы ожидать большого притока капитала для размещения активов под высокую рублевую ставку. Тем не менее, валютные сбережения, безусловно, остаются в фокусе россиян. Одним из самых интересных до конца года может стать размещение капитала в замещенные государственные облигации, где из-за высокого "навеса" со стороны продавцов может появиться возможность зафиксировать двухзначную доходность в валюте на длительный горизонт", – рассказывает Петров.Присмотреть в первую очередь к банковскому депозиту с привлекательными условиями советует Солабуто. В любом случае, это самый простой и понятный способ сохранения своих сбережений. "Если же давать советы, по инвестициям, то необходимо обладать хорошей осведомленностью по вопросу личных финансов. Кроме того, нельзя путать товары и платежные инструменты с инвестиционными активами", – пояснил эксперт.Наметившийся тренд на избавление от валюты, скорее всего, сохранится в ближайшее время, полагают экономисты. Население всегда находится в поиске более выгодных вариантов использования своих капиталов. Одни вспоминают об отложенных до поры до времени больших покупках, опасаясь, что рубль может сдать свои позиции по отношению к доллару и евро и цены вновь вырастут. Другие – переключаются на более выгодные активы, в том числе и валютные. Третьи – бегут в банк, соблазняясь выгодными банковскими вкладами. Так или иначе, избавляясь от валюты, каждый по-своему определяет наиболее подходящую стратегию.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

эксклюзив, валютный рынок, финансы